Corra sem cãibras ou dores musculares

Com o uso das meias, há a melhora do retorno venoso, o alinhamento das fibras musculares e, como consequência, menos acúmulo de ácido lático, que é o que causa as cãibras. Quando corremos uma maratona, há um esforço repetido durante bastante tempo e há a produção do ácido lático nos músculos, e o elástico com pressão melhora o retorno do sangue, drenando esse ácido dos músculos e, principalmente, melhorando a recuperação pós- exercício, ou seja, há uma economia dos músculos.

Quem nos explica isso é o Dr. Gustavo Solano, que é maratonista e médico com especialização em cirurgia geral, cirurgia vascular e endo vascular, ecografista vascular; também é atleta e embaixador da Sigvaris, empresa familiar fundada em 1864 na cidade de Winterthur, na Suíça. O objetivo dela é ajudar as pessoas a se sentirem melhor com soluções inovadoras e de alta qualidade em terapia de compressão médica.