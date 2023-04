Corre Vento 2, tênis de corrida ideal para treinos intervalados

Um tênis livre, leve e solto. O Olympikus Corre Vento 2 (R$ 499,99) é assim, e agora não escorrega mais no chão molhado, o cabedal não dobra mais, o cadarço ganhou um reforço extra, com duplo passador, e emagreceu 5 gramas - pesa agora 168g. O modelo é indicado para entrar no rodízio de treinos, nos dias de intervalados, quando o foco é pouca rodagem e muita velocidade.

Corre Vento 2/Foto Olympikus

Fazendo feedback constante com atletas e corredores de rua, a marca brasileira fez nesta atualização os ajustes para solucionar as principais queixas da edição anterior. O lançamento pode ser testado gratuitamente na Casa do Corre, no Parque Villa-Lobos na capital paulista até 16 de abril.

Corre Vento 2/ Foto: Olympikus

O lançamento aconteceu em treino fechado para convidado na noite da quarta-feira, 5 de abril. O professor de Educação Física Ademir Paulino conduziu a atividade. Dez "tiros de 200 metros" intercalados por dez tiros de trote, em um local iluminado para isso. Antes houve bate papo com os fundistas da elite, e patrocinados pela Olympikus: Welligton Cipó, Jéssica Ladeira e Raisa Marcolino. Eles ressaltaram a importância desse tipo de treino para ganhar velocidade nas provas mais longas, e ter um tênis leve para isso é muito bom. O tiro da Jéssica, por exemplo, é de 2 quilômetros. Os quatros estão indo passar 15 dias no Quênia para uma vivência antes da Maratona de Porto Alegre. "Já estou com a roupa de ir", brincou Jéssica. Ademir embarcou nesta sexta-feira, 7 de abril, e os três atletas vão na próxima semana.

Cabedal Corre Vento 2/ Foto: Silvia Herrera

Ademir destacou que o cabedal dele é com a tecnologia Oxitec (uma nova composição de fios, integrando monofilamento, poliéster e elastano). São fios de material sintético que são tricotados em uma máquina especial (saiba mais no post A Fantástica Fábrica de Tênis) sem sobras, sai exatamente o tamanho do tecido a ser colado, selado e costurado com os outros elementos. A entressola é na espuma Eleva, a palmilha ganhou furinhos - para evitar de acumular água em treinos na chuva -QR Code (que leva para a página dele na internet); já o solado ganhou gripper translúcido. O resultado é muito bom. Parece que você nem está calçado. Consegui correr mais rápido mesmo com ele.

Continua após a publicidade

Confira como foi no vídeo abaixo