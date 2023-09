Corredores colorem a orla de Vitória na Dez Milhas Garoto

Um mar de camisetas amarelas invade a orla de Vitória, contrastando com o céu completamente azul do domingo, 24 de setembro. São pouco mais de 7 da manhã, o segundo dia da primavera, com uma temperatura muito acima do normal para a época do ano, 27º. Também há muitos corredores fantasiados, e o clima lembra uma grande festa, semelhante à São Silvestre. Essa é a vibe das Dez Milhas Garoto, festival de corrida de rua que agitou a capital do Espírito Santo durante o fim de semana. Vivi Jorge foi a representante do Blog Corrida para Todos. Confira todos os detalhes abaixo.

Foto: Zoom Filmes / Garoto

Aguardamos ansiosos pela largada daquela corrida de rua que é considerada uma das dez mais tradicionais do Brasil. Pontualmente às 7h15, largaram os atletas cadeirantes, seguidos da elite, e logo após, nós amadores. Desde o início, a beleza do percurso se revela. Percorremos dois quilômetros pela praia de Camburi antes de seguir pelas ruas da cidade. A alta temperatura já demonstra que não será possível forçar muito, e o objetivo se torna relaxar e curtir o percurso.

Continuamos por quase quatro quilômetros pelas ruas da cidade até chegarmos ao trecho mais esperado (ou temido) da rota: a subida da Terceira Ponte, um ponto turístico da cidade que liga Vitória e Vila Velha. No início da subida, encontra-se um ponto de hidratação que, na minha opinião, é o mais crucial da prova. É aí que todos se abastecem de água e se preparam para enfrentar a parte mais desafiadora do percurso.

Dá para sentir a intensidade nesta imagem: o sol a pino e a subida íngreme que nos aguardam.

Foto: Vivi Jorge

O sol inclemente me força a caminhar um pouco sobre a ponte, e a parte boa é poder apreciar a paisagem. Lá de cima, desfrutamos de uma vista privilegiada do Convento da Penha e da orla de Vitória. Quase chegando ao final da ponte, completo 10 km de prova, e uma emoção genuína toma conta de mim, pois eu achava que teria que caminhar boa parte do percurso. No final da descida, uma alma generosa nos presenteia com um renovador banho de mangueira (obrigado, moça!).

Continua após a publicidade

Foto: Vivi Jorge

Daí em diante, penso que o que vier é lucro. Corremos pelas ruas de Vila Velha e tivemos um trecho privilegiado de praia, onde uma brisa revigorante nos acolheu. Nesse ponto, já estávamos entre os quilômetros 12 e 13, e quase não tinha mais pernas para continuar. Esses últimos quilômetros foram percorridos mais com a mente e o coração do que com qualquer outra coisa. Contamos também com o apoio da população de Vila Velha, que compareceu em peso nas ruas para curtir esse grande evento capixaba. Éramos completamente impulsionados pela animação da galera.

Foto: arquivo pessoal

Quem corre sabe a emoção de avistar uma linha de chegada. Ao entrar na reta final da corrida, o cansaço desaparece, e tudo o que importa é atravessar esse portal e encerrar com chave de ouro esse final de semana intenso de corridas e passeios inesquecíveis. PS: Usei o Olympikus Corre3 na prova, que se mostrou bastante responsivo e o mais importante: entregou meus pés intactos no final da jornada.

A corrida

A Dez Milhas foi criada em 1989 para celebrar os 60 anos da Garoto e é considerada umas das provas de rua mais tradicionais do Brasil. A corrida teve 13 mil inscritos e reuniu atletas de elite e milhares de amadores, numa celebração do esporte e do estilo de vida saudável. Entre os atletas de alto nível, os campeões foram Altobeli Santos da Silva, do Brasil, no masculino e Scholastica Japkemboi, do Quênia, no feminino. A corrida também premia os atletas capixabas, cadeirantes e também os colaboradores da Garoto participantes. Abaixo o pódio da prova.

Continua após a publicidade

Campeões:

foto: Foco Radical/Garoto

Masculino

1.- Altobeli Santos da Silva - 50min24

2.- Giovani dos Santos - 50min49

3.- Decta Teziforce Beonepahce (Tanzânia) - 51min00

4.- Savio de Paula Rodrigues da Silva - 51min14

Continua após a publicidade

5.- Alequessandro Paula da Silva - 51min28

Feminino

foto: Foco Radical/Garoto

1.- Scholastica Jepkemboi (Quênia) - 58min24

2.- Franciane dos Santos Moura - 58min47

3.- Amanda Aparecia de Oliveira - 59min10

4.- Larissa marcelle Moreira Quintão - 1h00min08

Continua após a publicidade

5.- Marcela Cristina Gomez Cordeiro - 1h00m26

Capixaba

Masculino - 1.- ClaudineiPereira - 57min28

Feminino - 1.- Priscila Machado Moraes - 1h07min43

Cadeirante

Masculino - 1.- Leonardo de Melo - 41mon05

Feminino - 1.- Jessica Gabrieli Giacomelli - 55min14

Continua após a publicidade

Colaborador Garoto - 1.- Merisvaldo Silva Santos - 1h01min19

Colaboradora Garoto : 1.- Lioneide Souza dos Santos Vasconcelos - 1h12min45

TURISTANDO NA VÉSPERA DA PROVA

Foto: Vivi Jorge

No sábado, tivemos a oportunidade de fazer alguns passeios pela cidade. Visitamos o Convento da Penha, em Vila Velha, que é reconhecido como um dos santuários religiosos mais antigos do Brasil, construído por volta de 1558 e está situado no alto de um penhasco com 154 metros de altura. Além do seu valor histórico, o convento oferece uma vista panorâmica privilegiada da cidade de Vitória e abriga a janela mais famosa do Espírito Santo (é claro que tirei uma foto lá).

Foto: arquivo pessoal

Continua após a publicidade

Outro passeio imperdível é a visita à fábrica da Garoto. Essa visita é praticamente a realização de um sonho de infância. A equipe de jornalistas foi convidada a conhecer uma parte dos processos de fabricação dos chocolates tão tradicionais e que certamente são amados por todos os brasileiros. O aroma desse passeio é algo inesquecível. O Chocotour, que é a visita à fábrica, está passando por melhorias no momento e será retomado em breve. No entanto, a visita ao Museu da Garoto está acontecendo e é um passeio muito interessante, pois traz muitas memórias afetivas para os pais e as crianças visitantes. Ao final, temos uma loja da marca que parece um sonho, um verdadeiro paraíso para os amantes de chocolate. O agendamento dos passeios é feito através da plataforma Sympla. Vivi Jorge viajou a convite da organização.