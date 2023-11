Corredores, última chamada para a Black Friday

Hora de trocar o equipamento para corrida de rua. A Black Friday - comercialização com descontos na última semana de novembro - começou nos EUA e foi "importada" para o Brasil, em 2010. E este ano todas as grandes marcas estão com boas promoções, confira as principais abaixo. E atenção, compre apenas em e-commerce oficial. E desconfie de pechinchas imbatíveis enviadas, via links, em grupos de Telegram, WhastsApp e redes sociais.

Foto: Polar

Bermuda - a Authen, marca brasileira especializada em vestuário feminino esportivo, está com descontos de até 60%. A Bermuda Signature Endurance baixou de R$ 199,90, por R$ 129,90, mas só tem tamanho P. Ela é tem alta compressão e indicada para treinos longos.

Camiseta - a Olympikus oferece a Camiseta com Recortes Masculina, tamanho G, de R$ 139,99 por R$ 89,99.

Corrida - a beneficente Arrastão pela Cidadania, que acontece em a 17 de dezembro, no Parque do Povo, na Zona Sul de São Paulo, é em prol do Projeto Arrastão, que se dedica a atender pessoas em situação de vulnerabilidade no Campo Limpo (SP). Nos dias 24 e 25 de novembro, as inscrições estarão com desconto, de R$ 139,90, por R$ 109,90.

Fone de ouvido - Sport X10 Sports, da chinesa Anker, está por R$ 368,89, já com 30% de desconto. Ele é5.2 bluetooth, com ganchos de orelha, graves profundos, ipx7, à prova de suor e à prova d' água. O Freebuds SE 2, da HUAWEI, está a R$209, com 34% de desconto. Ela é Bluetooth 5.3 com autonomia de 9 horas de reprodução contínua e até 40 horas de bateria com o estojo de carregamento.

Óculos de Sol - Mormaii dá 15% de desconto no modelo Dublin, que sai por R$ 165,00.

Parka - a North Face está com jaquetas e parkas com desconto. Se a ideia for curtir o inverno no hemisfério norte você vai precisar de uma dessas. São quentes e resistentes ao vento, e ao mesmo tempo muito leves. O modelo Mossbud Insulated Reversible Azul Marinho está de R$ 1.999,00 por R$ 1.5999,00. Os tamanhos G e GG já esgotaram.

Sport Watch - da finlandesa Polar os descontos vão de 15% a 40%. O Vantage V2 vermelho está com 40% de desconto, por R$ 2.759,00.

Foto: Mizuno Wave Rebellion

Tênis - a ASICS oferece descontos de até 50% em alguns modelos de tênis. Um deles é o Gel-Cumulus 24, que é ótimo para judiar nos treinos. De R$ 799,99 está por R$ 599,99. O UltraBoost Light 23, da adidas, está com 20% de desconto, de R$ 999,99, por R$ 799,99. Da Saucony, o Kinvara 13 está com 13% de desconto, por R$ 699,99, ele ótimo para treinos de velocidade. Da NewBalance, o 1080v12, masculino, está por R$ 799,99. A Nike está com descontos de até 70%, o ZoomX VaporFly Next% está com 43% por R$ 1.199,99 - todo grade de numeração disponível. Mizuno, na categoria Running dá até 60% de desconto. O Wave Rebelion, que tem placa Wave em TPU, está nessa faixa, de R$ 1.199,99, por R$ 479,99.