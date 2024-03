Corredores vão invadir o Minhocão no fim de semana

Neste sábado e domingo, dias 2 e 3 de março, a adidas está oferecendo treinão de corrida no Minhocão, em dois horários. No sábado, às 11h e 16h, e no domingo, às 9h e 16h. É grátis, basta fazer o check-in no app adidas Runnig. A ação de marketing faz parte do lançamento da linha de tênis SuperNova, com três modelos, que estarão à disposição para teste.

Foto: adidas

O treinão terá 3km e será feito com os embaixadores da marca. No trajeto haverá aspersores de água, hidratação e uma área de descompressão para elevar a experiência da corrida. Pórticos já estão posicionados no elevado, na altura da Av. Angélica, mostrando que os participantes chegaram à sua "Zona de Superconforto", além de outros ao longo do trajeto. Ao longo do mês de março, o "Truck Supernova" percorrerá locais conhecidos pelos corredores, como Parque Ibirapuera, USP, Parque CERET, Escadaria da Av. Sumaré, entre outros, para disponibilizar testes dos tênis. Também vão ser realizadas ações na praia do Leblon, no Rio de Janeiro, entre os postos 11 e 12.

Foto: adidas

Além das ativações, a adidas faz uma promoção interessante. Quem comprar um dos ténis, preços a partir de R$ 799,99, terá até 22 de marçopara devolver e receber o dinheiro da compra de volta, caso não goste, independentemente da distância percorrida. Mais informações e o regulamento podem ser encontrados no site da adidas.

O adidas Supernova foi desenvolvido para oferecer o máximo de conforto e ajudar os corredores a eliminar as distrações, como por exemplo, pegar na unha do dedinho durante a corrida. Segundo a marca, o conforto extra é resultado da introdução da Dreamstrike+, uma nova espuma na entressola inspirada no LIGHTSTRIKE PRO e mesmo material da entressola utilizado na franquia recordista ADIZERO, mas com uma fórmula atualizada para oferecer conforto e amortecimento incomparáveis, material que compõe toda a entressola no SUPERNOVA RISE.

Além do SuperNova Rise que ganhou uma nova cor, Orange Spark, há dois novos modelos. SuperNova Solution e SuperNova Stride.

Os três tênis para corrida de rua foram criados para atender à necessidade de um tênis de corrida confortável para o dia a dia. Já que um novo estudo global da adidas, que entrevistou 2.674 corredores em 11 cidades por todo o mundo - revela que usar tênis desconfortáveis é o maior entrave na hora de fazer uma corrida agradável (47%). Outras barreiras incluem a temperatura estar alta demais (45%) ou muito fria (43%), falta de motivação (38%) e superfícies irregulares ou escorregadias (37%).

Quase um quarto dos entrevistados (23%) decidiu não correr devido a esses desconfortos - sendo o tênis a maior causa de desistência. Mas, mesmo para corredores e corredoras que nunca desistem, o impacto do desconforto durante a corrida é claro. Quase quatro em cada dez (37%) diminuíram o tempo de corrida, um terço (29%) afirmou que isso afetou seu humor e um número semelhante (33%) decidiu mudar a rota da corrida.

