Corrida Cartoon confirmada para 8 de outubro no Sambódromo do Anhembi

Atenção pais, esta corrida de rua a criançada adora. A 12º da Corrida Cartoon está confirmada para 8 de outubro, no Sambódromo, na capital paulista. Crianças e jovens de 4 a 16 anos e adultos de todas as idades irão se divertir em percursos de 500m a 2km e aproveitar as inúmeras atrações que estarão à disposição de todos na Arena Cartoon, cuja programação tem início às 7h. Os participantes poderão completar os desafios do seu próprio jeito, seja correndo, andando ou até dançando neste encontro divertido sem etapas classificatórias ou premiação exclusiva, já que todo mundo que participar ganhará medalhas.

Foto: Cartoon

Além da corrida, o evento apresenta uma arena com muitas atividades para os inscritos, como brincadeiras e food trucks, além de encontros com alguns dos personagens mais amados do Cartoon Network, como Ben 10, Steven Universo, As Meninas Superpoderosas e Scooby-Doo, entre outros.

A atividade pode ser realizada na categoria individual, em duplas ou trios que sempre contarão com a presença de ao menos um adulto. As distâncias são determinadas pelas crianças e jovens. Dessa forma, atletas de 4, 5 e 6 anos fazem o percurso de 500 m; os de 7, 8 e 9 anos percorrem 1 km; os de 10,11 e 12 anos, 1,5 km; e os de 13, 14, 15 e 16 anos, 2 km.

As inscrições estão abertas e poderão ser feitas no site oficial do evento, www.corridacartoon.com.br, até o dia 25 de setembro, kit com uma inscrição adulto e uma infantil, a partir de R$ 210 (pode parcelar em até três vezes). Já a entrega do kit de participação será realizada nos dias 6 de outubro, das 10 h às 20 h, e 7 de outubro, das 10 h às 17 h, no Shopping West Plaza. Não haverá entrega de kit no dia da corrida, nem após o término da mesma.

Foto: Corrida Cartoon

A 12ª Corrida Cartoon Network é uma realização e organização da Cartoon Network e da Yescom. O patrocínio é de Itambé, Anuscopia Pediátrico, Fruit-tella e Nintendo Switch; e patrocínio especial de Dois Cunhados, 3 Corações e Drogaria São Paulo. Apoio de Montevérgine, Movida, Mantiqueira Brasil, West Plaza, Assaí, Espaço Laser, Leão e Panco; e apoio especial da Prefeitura de São Paulo, Secretaria de Turismo e Secretaria de Esportes e Lazer. A etapa carioca está marcada para 22 de outubro.