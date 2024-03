Corrida em família

N0 domingo, 10 de março, a corredora amadora e treinadora Juliana Véras brilhou na corrida feminina Pink Granado 5km, no Parque Villa-Lobos. Chegou sem expectativa nenhuma, assumiu a liderança no final do 1km e venceu, com o tempo de 20:39. Na véspera, o marido ultramaratonista Gianfranco Barbosa dos Santos triunfou nos 42km do Rocky Mountain Games, na Pedra Grande, foi o vice-campeão com o tempo de 04:50:44, menos de um minuto atrás do campeão. A paulistana começou a correr em 2004, os pais dela - Marilene e Dercilio - correm, o filho Fabrício, 4 anos, está começando a correr e até o cachorro da família já tem um troféu por vencer uma corrida. "A nossa diversão é correr e viajar, conhecer o mundo correndo", explica Ju Véras, que tem com o marido uma assessoria esportiva há oito anos.

Foto: acervo pessoal

Desde 2004, Ju já conquistou mais de 300 troféus e o que gosta mesmo é sair para viajar com a família para correr por aí. O foco não é vencer, mas sim cuidar da saúde física e mental. Formada em Administração de Empresas, ela trabalhava em um escritório e começou a treinar com a mãe (foto abaixo com o pai) no parque, depois foi para a academia, correr na esteira. "Um moço lá da academia falava: 'Nossa você corre bem porque não vai faz uma corrida de rua?' E aí fiz minha primeira corrida, a do Santos Dumont, da JJS Eventos. Corri 10 km, depois fiquei sabendo que eu peguei medalha de faixa etária já na primeira prova, só que eu nem sabia que existia isso, só fui para me divertir. E não parei mais", conta.

Foto: Acervo Pessoal

PUBLICIDADE A paixão pela corrida foi tamanha, que ela decidiu abandonar o escritório e mudar de profissão, para isso iniciou a segunda graduação - Educação Física. Se formou em 2014 e começou a trabalhar na área. Há oito anos abriu com o marido a Ju Véras Assessoria Esportiva, com atendimento híbrido individualizado e alunos em todo o mundo. "Nossa ideia é trabalhar com a nossa paixão, mostrar que correr é uma coisa democrática. Todo mundo consegue correr, não precisa ser o mais rápido, não precisa fazer 40 Km, é para todo mundo", explica. Uma vez por semana, quem mora em São Paulo, treina com ela no Parque Ibirapuera às 5h20 da matina. Há também o treino mensal e café da manhã com os alunos. O lema de Ju é correr sem sofrer, sem pressão, com uma evolução gradual. "Se você treina direitinho. Se você tem uma rotina, vai correr sem sofrer, a corrida pode ser muito prazerosa", afirma. Mas como Gian e Ju se conheceram? "Ele, que morava na Praia Grande, tinha visto uma foto minha no Facebook, correndo na esteira. Como tínhamos amigos em comum, me mandou um convite. Depois, quando fui trabalhar em uma corrida em Mongaguá (litoral sul de São Paulo), ele apareceu para assistir. E, mesmo detestando correr na areia, comecei a fazer umas provas na praia", conta Ju. Foram se encontrando nas corridas, começaram a namorar, e por fim Gian teve que subir a Serra do Mar definitivamente.

Foto: Acervo Pessoal

A corrida mais marcante da Ju foi a primeira maratona, em Nova York (foto acima). "Participei da Golden Four Asics Brasília, em 2012, e ganhei. O prêmio era a inscrição da Maratona de Nova York. Não passava na minha cabeça correr uma maratona e comecei a treinar para ela. Foram quatro meses treinando para essa prova. A sensação de completar uma maratona é indescritível. Lá, em Nova York, o público torce muito, dá chocolate para os corredores, levam placas motivacionais, é maravilhoso. Corri outra maratona em 2017 e penso em fazer uma este ano, já que vou completar 42 anos", diz Juliana.

Foto: Pink Granado Run

No domingo, ela foi convidada pela organização para correr a Granado Pink. Chamou duas alunas e foram juntas, chegaram uma hora antes da largada para aproveitar todas as ativações. "Minha mãe também foi me assistir, só que pensei vou lá só para treinar e me divertir, não fui com expectativa nenhuma. Na largada, a mulherada saiu forte. Só lá pro final do primeiro km que consegui chegar perto da primeira colocada, e consegui assumir a liderança. Minha mãe me falou que com 15 minutos de prova já anunciavam meu nome na liderança", lembra.

Foto: Pink Granado Run

O prêmio foi além de qualquer expectativa. "A Granado me deu um kit com dezenas de produtos, mais um voucher de R$1 mil para trocar em produtos, a Bayard de outro voucher de R$ 1 mil e a Reserva mais um, também de R$ 1 mil e mais um tênis da marca. Mais uma cesta de produtos do Natural da Terra, mais de 10 pacotes de Pipoca da Pura, produtos da Três Corações, entre outros produtos, muita coisa mesmo. O pessoal da organização ia me dando sacolas e mais sacolas, precisei da ajuda da minha mãe e das minhas duas alunas para levar os prêmios para casa", comemora.

Dicas da Ju Véras para Correr sem Sofrer