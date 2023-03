Corrida Granado Pink será realizada pela primeira vez em São Paulo

Pensa num kit potente. O da Corrida da Granado Pink é assim - recheado. Participei de uma etapa virtual durante a pandemia e me surpreendi quando o kit chegou. Esta prova exclusivamente feminina, que já é sucesso no Rio de Janeiro e Belo Horizonte, e agora estreia em São Paulo, será dia 26 de março com uma única modalidade - 5KM, com a largada e chegada no Shopping Anália Franco, na zona leste. As inscrições já estão abertas e costumam esgotar rápido. São apenas mil vagas.

"A Corrida Granado Pink é uma oportunidade para as mulheres se divertirem, se exercitarem e cuidarem da saúde física e mental. E vai além do esporte. Terminada a corrida, as participantes terão uma série de atrativos que vão ao encontro do propósito desta primeira edição do evento em São Paulo", afirma Higo Lopes, diretor de marketing da Granado.

A Corrida Granado Pink São Paulo comemora o mês internacional da mulher com muita saúde e diversão. As inscrições, a R$ 159,00 (+ taxas), podem ser feitas a partir do site oficial do evento: www.corridagranado.com.br. Além de número de peito, camiseta e medalha (para as que concluírem a distância), a inscrição dá direito a um kit com diversos produtos da Granado. Após a corrida de 5 km pelo bairro Jardim Anália Franco, as atletas terão uma manhã de bem-estar, autocuidado e muita diversão. A arena montada no Shopping Anália Franco vai oferecer esmaltação de unhas e reflexologia nas mãos e no corpo e outras ações. A Corrida Granado Pink vai destinar 10% de todo o valor arrecadado para a Fundação Laço Rosa, que luta para mudar a realidade do câncer de mama no Brasil.

"As ações de experiências permitem a aproximação da marca com os clientes, formadores de opinião, influenciadores digitais e imprensa. Além da experimentação de produtos, é uma oportunidade para fortalecer os valores da marca como a importância do autocuidado e construir vínculo com as próximas gerações de clientes", afirma Higo Lopes, Diretor de Marketing e Eventos da Granado Pharmácias.

Kit com produtos Granado

Além de camiseta, número de peito e medalha de participação, a inscrição na Corrida Granado Pink tem diferentes produtos da botica mais antiga do Brasil, como é praxe no kit-atleta de cada etapa. As mil inscritas na prova de 5 km encontrarão na bolsa que faz parte do kit: Cera Nutritiva Unhas e Cutículas Pink Granado, Polvilho Antisséptico Pink, Sachets Escalda-pés Granado Pink, Gel para Pés e Pernas Cansadas Pink, Álcool em Gel Antisséptico Pink e Lenço Antisséptico. E as três primeiras colocadas no geral receberão troféus.

Serviço

Evento: Corrida Granado Pink São Paulo

Distância: 5 km

Local: Shopping Anália Franco (Av. Reg. Feijó, 1739 - Jardim Analia Franco, São Paulo - SP)

Data: 26 de março

Largada: 7h (previsão)

Período de inscrições: até 20 de março, ou até atingir o número máximo de inscritas.

Inscrições: www.corridagranado.com.br