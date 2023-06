Corrida nova em São Paulo: Netshoes Run

O segmento running está pegando fogo. A Netshoes acaba de divulgar que fará uma corrida proprietária em 27 de agosto (domingo), na capital paulista, com percurso plano na Marginal Pinheiros. É a Netshoes Run. Com organização da Sagaz Esportes, a prova terá largada e chegada em frente ao Parque do Povo, no Itaim Bibi, com as distâncias: 10km, 5km e kids (até 400m).

Foto: Netshoes

"A iniciativa resgata ações originais da marca e nos posiciona no mapa das grandes corridas de rua. Além de promovermos o esporte para toda família trouxemos também uma iniciativa social, com incentivo a doação de tênis", diz Rafael Montalvão, diretor de marketing da Netshoes.

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas pelo site https://www.netshoes.com.br/netshoes-run . Há opção de diferentes kits: Básico, Intermediário e Premium, além do Infantil. A retirada dos kits será nos dias 25 e 26 de agosto, das 10h às 19h, na Netshoes (Rua Prestes Maia, 300 - Vila Guilherme, São Paulo) e quem levar um tênis usado para doação, ganhará uma jaqueta corta vento exclusiva da marca (sujeito à disponibilidade).

Com percursos de 5 km e 10 km, além de corrida infantil, o evento promete movimentar o domingo, com muita diversão e lazer. A largada e a chegada serão em frente ao Parque do Povo (Avenida Henrique Chamma, 420), onde estará montada a Arena e haverá a concentração dos participantes, em meio a todo o verde desse espaço. A corrida de 10 km terá largada às 7h, seguida pelo percurso de 5 km, às 7h30. A corrida infantil, começará a partir das 9h30.

O trajeto conta com altimetria perfeita para quem está iniciando ou para quem já corre e quer baixar seu tempo. E a corrida infantil promete ser destaque, com percursos de até 400m para diversas idades, com distância de acordo com a faixa etária, além de diversas atrações no espaço kids. Ou seja, um evento completo para a família em um dos principais parques da cidade. E a premiação será apenas com troféus, para os três primeiros da geral, e por faixa etárias.

KITS:

Foto: Netshoes

Básico (camiseta manga curta, sacochila, número de peito, squeeze e medalha de conclusão) - R$ 89,90, mais taxas do TicketSports (valor promocional de lançamento da prova)

Intermediário (camiseta manga curta, sacochila, número de peito, squeeze, manguito e medalha de conclusão) - R$ 109,90, mais taxas do TicketSports (valor promocional de lançamento da prova)

Premium (camiseta manga curta, sacochila, número de peito, squeeze, manguito, corta vento e medalha de conclusão) - R$ 199,90, mais taxas do TicketSports (valor promocional de lançamento da prova)

Infantil (camiseta manga curta, sacochila, número de peito, copo e medalha de conclusão) - R$ 69,90, mais taxas do TicketSports (valor promocional de lançamento da prova)

OBS: A medalha será entregue apenas para os corredores que completaram a corrida e que estiverem com o número de peito e chip do evento.