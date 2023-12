Corrida Sargento Gonzaguinha tem o maior número de PCDs da história

Inclusão deveria ser algo rotineiro nas corridas de rua, mas na prática não é o que acontece no Brasil. No entanto, pouco a pouco o cenário está melhorando. Neste domingo, 10 de dezembro, a 56ª Corrida Sargento Gonzaguinha (4km e 15km), na Zona Norte paulistana, vai receber número recorde de PCDs da prova: 90, até o momento, e as inscrições para todas modalidades continuam abertas até quarta-feira, 6 de dezembro. Essa categoria largará às 6h20, dez muitos antes da Elite. E um dos destaques dessa corrida é exatamente o percurso plano, o que favorece a todos.

Foto: Corrida Sargento Gonzaguinha

A categoria PCD surgiu nas corridas de rua em 2004, quando foi regulamentada. Organizada pela Escola de Educação Física da Polícia Militar de São Paulo, a Sargento Gonzaguinha é uma das corridas mais tradicionais de São Paulo, ela faz parte da semana de festividades do aniversário da PMSP, que está completando 192 anos, e vem se adaptando para ser cada vez mais inclusiva. Para isso, fez uma parceria em 2007 com a associação internacional Achilles Brazil, que atende atletas PCDs em mais de 38 países e é a responsável pela análise dos laudos médicos dos competidores.

"A Sargento Gonzaguinha fornece troféus para pessoas com deficiência intelectual, visual, auditiva, amputados, cadeirantes entre outras categorias. Essa atitude da organização, facilita todo esse trabalho de integração e aumento no número de PCDS ao longo do tempo, nos eventos", afirma Mario Rollo, vice-presidente da Achilles no Brasil.

Para aqueles que desejam competir nesta categoria, basta enviar por e-mail os seus respectivos laudos para a Achilles Brazil ( achillesrollobrasil@gmail.com ) e a partir deste diagnóstico os cupons são enviados aos atletas. Com 50% de desconto na taxa de inscrição, os corredores devem entrar no site (corridasargentogonzaguinha.com.br) e finalizar este processo. A retirada dos kits de inscrição, para todas as modalidades, será na véspera da corrida na Escola de Educação Física da Polícia Militar, conforme horário agendado no ato da inscrição.

A prova é uma homenagem ao sargento da PM Luiz Gonzaga Rodrigues, o "Gonzaguinha", que foi campeão brasileiro dos 1.500, 3.000 e 10.000 metros, e duas vezes vice-campeão da tradicional Corrida Internacional de São Silvestre. Realizada sempre no segundo fim de semana de dezembro, a Corrida Sargento Gonzaguinha integra o calendário de provas do estado e faz parte da semana de comemorações do aniversário da PM.

SERVIÇO

Continua após a publicidade

CORRIDA SARGENTO GONZAGUINHA

Data: 10/12/2023 Local: Escola de Educação Física da Polícia Militar. Av. Cruzeiro do Sul, 548 - Canindé - São PauloLargadas: 06h20 - PCD; 06h30 - Elite / Geral Corrida de 15 km; 06h45 - Corrida 4 km. A largada será encerrada 10 minutos após seu início.Inscrições: Plataforma Ticket Sports: 56ª CORRIDA SARGENTO GONZAGUINHA (10/12/2023)