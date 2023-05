Dados do Kikos Fit agora podem ser inseridos no Strava

O app Kikos Fit, maior plataforma fitness 100% gratuita da América Latina, fechou parceria com o Strava, maior comunidade esportiva do mundo, com mais de 100 milhões de atletas em 195 países. Assim, quem tem Kikos Fit agora pode usar o Strava, com transferência automática dos treinos, basta ter a conta.

Foto: Kikos Fit

Desta forma, todos os seguidores daquela determinada pessoa no Strava poderão acompanhar como foi o treino no app Kikos Fit (modalidade, localização, entre outros dados), além de interagir por meio de kudos (curtidas) e comentários. Além destas vantagens, também é possível fazer uma análise dos treinos e acompanhar o gráfico de evolução, em composição com atividades praticadas em outros gadgets. No início desta parceria, 14 das 30 modalidades do Kikos Fit terão a opção de compartilhamento com o Strava: Ativação, Corrida e Ciclismo com a assessoria MPR; Projeto Definição Total; Musculação; Kikos Cross; Kikos Abs; Força Funcional; HIIT Na Mais Alta Energia; Kikos Kombat; Mat Pilates, e Pilates para Mulheres; Kikos Dance; e Yoga.

"Esta conexão entre Kikos Fit e Strava representa um passo importante dentro de nossas metas, principalmente em busca da democratização da atividade física. A união entre as duas plataformas é muito significativa, já que o Strava reúne pessoas do mundo inteiro em uma das principais redes sociais esportivas do planeta. Introduzir o app Kikos Fit neste universo é um avanço enorme, e é mais um recurso que oferecemos aos nossos usuários", disse Marcelo Abdo, triatleta e CEO do app Kikos Fit.

"Com esta parceria da Strava com Kikos Fit, agregaremos uma nova opção para os nossos usuários, que agora poderão treinar em uma plataforma que oferece conteúdo de alto nível e atividades físicas ministradas por profissionais qualificados. Todos eles terão na palma da mão um universo completo para a atividade física, tanto para o treinamento em si quanto para o armazenamento e compartilhamento das informações com amigos, treinadores e seguidores em geral de uma maneira leve e acessível", disse Rosana Fortes, diretora geral do Strava no Brasil.