Daniel Nascimento vai representar o Brasil nos 10 mil metros nos Jogos Pan-Americanos

Daniel Nascimento, ou Danielzinho, é ousado e muito comprometido com seus objetivos. Aos 25 anos, ele já é o maratonista não africano mais rápido do mundo (2h04min51s, na Maratona de Seul - 2022); e é patrocinado pela adidas . O sonho dele é quebrar o recorde mundial da maratona, e para isso sua estratégia foi se mudar para o Quênia durante a pandemia e se dedicar 100% ao esporte. "Sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho, não é?", disse em entrevista exclusiva para o Blog Corrida para Todos. O atleta paulista vai representar o Brasil nos 10 mil metros nos Jogos Pan-Americanos, emSantiago do Chile, em 3 de novembro, às 18h55. Danilezinho não é um dos favoritos, não compete essa modalidade há mais de um ano, mas promete dar 110% da sua força.

Foto: Jambu Content

Para Danielzinho, foi uma surpresa ter sido escalado para os 10 mil metros; o foco dele é a maratona olímpica, em Paris no ano que vem. "Em uma autoanálise, tenho 25 anos, estou em franca evolução, fazendo de tudo para crescer como atleta e como pessoa", conta o atleta. Em junho, ele se machucou na Maratona do Rio e não completou a prova - foi uma lesão simples no tornozelo, ficou 15 dias parado e já está 100% recuperado, e deve correr outra maratona ainda este ano. E, se der um espaço na agenda, tem vontade de correr a São Silvestre. No domingo, os representantes do Brasil na maratona masculina do Pan foram Johnatas Oliveira, que cravou 2h14min51 e conquistou o quinto lugar; e Paulo Roberto de Paula, que fez 2h15min20 e cruzou na sexta posição. Inclusive, um cachorro entrou na maratona e acompanhou Paulo por um minuto.

Seu sonho era treinar no Quênia com os melhores, e realmente surtiu efeito na prática, hoje você é o maratonista mais rápido não africano. Quais são os próximos sonhos?Daniel Nascimento - Sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho, não é? (risos) Por isso, meu sonho é um dia quebrar o recorde mundial. Mas, no curto e médio prazo, meus sonhos são seguir treinando duro e com muita dedicação para seguir evoluindo e baixando meu tempo step by step.