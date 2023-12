Deena Kastor: "É lindo ver mais grupos sendo acolhidos no espaço da corrida de rua"

Pensa em uma estrela do atletismo dos EUA e, ao mesmo tempo, uma pessoa super simpática, atenciosa e acessível. Esta é a super campeã Deena Kastor, 50 anos, que em 2006 quebrou o recorde feminino dos 42KM dos EUA com o tempo de 2:19:36, marca que demorou 16 anos para ser batida, em 2022. Aliás, ela é a recordista mundial máster da meia maratona, com 1:09:39 (2014). E nos Jogos Olímpicos de Atenas, em 2004, ela conquistou o Bronze na maratona. Mesmo aposentada do alto rendimento, ela continua correndo e não pretende parar, tem patrocínio da ASICS. Este ano entrou para o Hall da Fama da Meia Maratona de Nova York, ela venceu duas vezes essa prova. E no ano passado recebeu de Eliud Kipchoge a sua SixStar Medal, pode ter concluído as seis Maratonas Majors.

Foto: Silvia Herrera

Deena, que estava no The Running Event e participou do treino para limpar o parque Lady Bird e do treinão do Novablast 4, nos concedeu entrevista exclusiva. A trajetória dela na Olimpíada de Atenas é contada no documentário "Spirit of Marathon" (2007).

Uma das suas preocupações atuais é a crise climática? Vimos você recolhendo lixo e ajudando a desmontar as baratas no treinão CleanUp.

Deena Kastor - Sim. Eu estou preocupada com o meio ambiente. Sou corredora há quatro décadas, e ao longo desse período estive em algumas das mais belas cidades, parques e trilhas ao redor do mundo. Felizmente meus tênis me levaram até lá. Eu sinto que é um privilégio poder desfrutar desses espaços e se eu puder tornar esses espaços ainda mais bonitos para outras pessoas apreciarem no nível que eu fui capaz, eu definitivamente quero fazer parte disso. Quando fizemos nossa limpeza no Lady Bird Lake, em Austin, Texas, fiquei chocada com a quantidade de pessoas que também toparam e apareceram lá para fazer a diferença. Então, mais de uma centena de nós percorremos as trilhas às margens do lago e na bela cidade urbana de Austin, Texas, e coletamos mais de mil quilos de lixo em tão pouco tempo. Realmente acho que um treinão como esse causa um impacto muito grande em um curto espaço de tempo. As pessoas que estavam caminhando e aproveitando o lago nos agradeceram por fazer isso. E minha esperança era que, talvez no caminho para casa, eles vissem um pedaço de lixo no chão e o recolhessem, que fizessem aquele trajeto de suas casas até a beira do lago um pouco mais bonito para os outros.

Como a corrida entrou na sua vida?

Deena Kastor - Quando criança, era tudo uma questão de exploração, de ver o mundo, e então passou a ser uma questão de competição. Não competição contra outras pessoas, mas dentro de mim mesma, para realmente ultrapassar meus limites e ver que tipo de potencial poderia extrair, dia após dia, e realmente apenas ver qual a porta que eu poderia abrir para alcançar o auge. Sinto que tomar decisões e dar o meu melhor, realmente me deu muito. E já que o auge da minha carreira competitiva acabou, sinto que estamos de volta a essa exploração. Voltei às raízes do motivo pelo qual comecei a correr. Sentir apenas aquela alegria de vivenciar diferentes espaços através da corrida, mas também o senso de comunidade que ela traz, de tantas raças e religiões diferentes, e de situações financeiras e idades. Ainda há trabalho a fazer, mas é lindo ver mais grupos sendo envolvidos e se sentindo acolhidos neste espaço.

Foto: NYRR

Você já esteve no Brasil?

Deena Kastor - Eu nunca estive no Brasil, mas meu marido (Andrew Kastor) sim, porque ele estava treinando alguns atletas na Olimpíada do Rio. Mas está 100% na nossa lista de desejos ir com toda família ao Brasil nos próximos dois anos.

Há quanto tempo você é atleta do time da ASICS?

Deena Kastor - Faço parte do time da ASICS há 22 anos. Falamos frequentemente que a empresa foi fundada com uma mente sã num corpo são, e isso não é possível sem também ter um planeta são. Então este conceito da marca anda de mãos dadas com esse propósito. Hoje em dia, meu trabalho como embaixadora da marca ainda faz parte da minha rotina, é o que me faz prosperar e amar o que faço. Então, isso sempre fará parte de mim. Não quero outro tipo de vida.

*Silvia Herrea viajou para Austin, a convite da ASCIS