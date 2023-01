Definidas 63 das 80 etapas do circuito Track and Field Run Series 2023

Com uma infraestrutura muito boa, o circuito Track&Field Run Series sempre é certeza de uma boa corrida amadora. Digo amadora, pois não há premiação em dinheiro, só troféus e medalhas. A lei determina que cada prefeitura defina regras sobre a premiação das corridas de rua. Sou a favor da premiação em dinheiro em todo Brasil de corrida de rua com mais de 2 mil pessoas e distâncias a partir de 10 km. Dito isso, vamos voltar ao circuito da T&F, que é patrocinado pelo banco Santander pelo quarto ano consecutivo, e acaba de divulgar 63 das 80 etapas de 2023 (confira o calendário abaixo). A primeira delas será neste domingo, 15 de janeiro, com largada no Obelisco, em frente ao Parque Ibirapuera. As inscrições são pelo app TFSports.

Santander Track&Field Run Series é o maior circuito de corrida de rua da América Latina em número de provas

A primeira etapa no Ibirapuera terá duas modalidades: 5km e 10km. A largada da primeira etapa será às 7h. As inscrições custam R$ 169,00 (kit Run) e R$ 84,50 (kit Idoso). A retirada dos kits já está rolando na loja Track&Field da Vila Nova Conceição (Rua Bueno Brandão, 68) e vai até 14 de janeiro. A arena da prova abrirá às 6h, com alongamento às 6h30. Das 7h20 às 8h30 terá apresentação da cantora Stephanie Luna, seguida da premiação.

Camiseta e medalha do Kit da etapa Obelisco do Ibirapeura, que abre o circuito 2023. Há também uma gymsack.

E este ano, além das tradicionais corridas nos shopping centers, voltam as edições especiais, em locais paradisíaco."Já estão confirmadas a etapa de Bonito, prevista para abril, Fernando de Noronha, em junho, e Praia do Forte, no 2º semestre. Além da corrida, integramos outras atividades e esportes como yoga e canoa havaiana, proporcionando experiências únicas aos atletas. O objetivo do circuito é fortalecer o ecossistema de bem-estar da marca e nos conectar cada vez mais ao nosso público em todo o Brasil", afirma Fred Wagner, CEO da Track&Field.

Outra novidade: atendendo a pedidos, os kits entregues aos corredores terão camisetas e outros acessórios personalizados para cada etapa. As etapas também terão identidade visual nova, que apresenta de forma mais integrada o nome dos realizadores do circuito, além de dar a ideia de um verdadeiro caminho de corrida. E as iniciativas iniciadas em 2022 para deixar o circuito mais sustentável vão continuar. A principal delas é a eliminação dos copos plásticos de água que foram substituídos por latas e a redução de resíduos em geral, como a diminuição do uso de papéis, lonas e a emissão de gases.

Calendário Santander Track&Field Run Series 2023