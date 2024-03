Dengue, como se proteger nos treinos e provas

Consultamos especialistas e todos foram taxativos. Não adianta adicionar cúrcuma (açafrão) na comida, acender vela de andiroba, comer inhame, tomar vitamina B12, fazer suplementação ou encher a casa de citronela - nada disso é comprovado cientificamente como inibidor de picadas de aedes. "Só há um jeito, usar repelente", afirma o Dr. Eduardo Rauen, que é médico, nutrólogo e referência em medicina esportiva no país, com títulos de especialista pela ABRAN (Associação Brasileira de Nutrologia) e SBMEE (Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício e do Esporte).

Além de passar o repelente antes de sair para treinar ou para competir, é bom saber quanto tempo dura a ação do produto. "São três os tipos de repelentes permitidos pelo Ministério da Saúde: Icaridina 20-25%, que tem duração de até dez horas; o DEET 10-15% com duração de seis a oito horas; e o IR3535 com ação de até quatro horas. Há repelentes, inclusive, específicos para gestantes. A indicação é aplicar o repelente na hora de sair de casa, pela manhã, reaplicar na hora do almoço e à tarde, que são os horários do mosquito da dengue. Além disso, só os protetores, como roupas e mosqueteiros", explica.

Quanto a Vitamina B-12, Cúrcuma, incenso, vela e outras receitas caseiras, Rauen alerta que além de não terem nenhum efeito comprovado cientificamente, podem agravar o problema, dando uma falsa sensação de proteção ao usuário. "Inclusive o paciente com dengue deve usar o repelente para não se tornar um vetor da doença e acabar passando para os outros", observa.

Dra. Denise Entrudo, nutricionista esportiva, acrescenta que não existe nenhum evidência que um nutriente possa alterar a picada de um mosquito, ou não deixar um vírus agir no sistema imunológico.