Dez dicas para se dar bem na São Silvestre

Todo corredor amador adora o dia 31 de dezembro para poder celebrar o fim do ano do jeito que mais gosta: correndo na São Silvestre (15km). E para que tudo dê certo, consultamos Pablius Braga, médico do Esporte do Hospital Nove de Julho. E, o mais importante,divirta-se. Vão ser 35 mil corredores na Avenida Paulista!

Foto: São Silvestre/Yescom

"A prova começa no momento em que o corredor fez a sua inscrição e se preparou, como num ritual, para estar lá nesse momento mágico. Desfrute para ter boas histórias para contar", destaca Braga (foto abaixo), que tem 33 anos de experiência e é o coordenador do Teste de Esforço do Nove de Julho.

Foto: DASA

A corrida será no domingo, 31 de dezembro, com largada a partir das 7h25, na Av. Paulisa. E a retirada de kit este ano será no Shopping Center Norte. Acontecerá nos dias 27, 28 e 29 de dezembro, das 9h às 20h, e dia 30 de dezembro, das 9h às 17h. Vale ressaltar que a retirada deverá ser feita no dia agendado no ato da inscrição. Para retirar o kit, será necessário apresentar documento original com foto (RG, RNE, Carteira de Motorista ou Passaporte).Para terceiros, os detalhes estão à disposição no item 4.1g do Regulamento. Não haverá entrega de kit no dia da corrida.

Na elite,os destaques são o ugandense Moses Kibet, vencedor da Meia Maratona Internacional do Rio de Janeiro (2023) e da II Meia Maratona de Guarulhos (2023); os quenianos Vestus Cheboi Chemjor, campeão da Maratona Internacional de São Paulo (2023) e da Maratona Internacional de Porto Alegre (2023), Timothy Kiplagat Ronoh, vice na Maratona de Roterdã (2023) e que ganhou as maratonas de Melbourne e Abu Dhabi em 2022; Emnanuel Bor, campeão da Corrida Internacional de Langueux (FRA) e vencedor da Meia Maratona de Hyundai (Porto), ambas em 2023; Kosgei Nicolas Kipitoo, 4º na Meia Maratona Kigai (Ruanda) e campeão da Tribuna da Santos (2019); o tanzaniano Josephat Joshua Gisemo, campeão da meia maratona de Nagai no Japão e da meia maratona de Zanzibar na Tanzânia; e o boliviano Hector Flores, terceiro na São Silvestre de 2021. No feminino, as quenianas Catherine Reline, atual campeã da São Silvestre, Viola Jelagat Kosgei, vencedora da Meia Maratona Internacional do Rio de Janeiro (2023) e da Volta Internacional da Pampulha (2023), Sheila Chelangat, que venceu o campeonato nacional de cross country do Quênia em 2020 e 2021, Vivian Jelagat, ganhadora da Corrida Integração Campinas (2023), e Faridah Jepchirchir, campeã da Maratona Internacional de Curitiba.

10 Dicas do Dr. Pablius Braga

Continua após a publicidade

1- Durma muito bem nos dias que antecedem a prova e, principalmente, na véspera. Por mais que seja recreativa para muitos, existe o desgaste por ser um dia de verão e a prova tem muitas diferenças entre subidas e descidas.

2- Alimentação a menos gordurosa possível e com equilíbrio. Assim, seu desempenho poderá se aproximar muito do que você fez em treinos nos meses anteriores.

3- Hidratação adequada com água antes da prova e nos dias que antecedem, mesmo que seu ritmo de urinar seja aumentado. Isso vai ajudar no equilíbrio térmico do corpo e na diminuição de fadiga e sintomas que possam levar a desidratação.

4- Evite treinos fortes de véspera a menos que já tenha costumes de executar a mesma quilometragem, mas não sobrecarregue. Ideal que descanse pelo menos 24h antes.

5- Chegue cedo e faça aquecimento, ou seja, caminhe e corra um pouco antes da prova. Assim entrará no ritmo da competição sem dificuldades.

6- Não corra se tiver algum tipo de dor em região de coxas, pernas, quadril ou coluna lombar. Apesar de ter a inscrição, dor deve ser valorizada como forma de dizer que algo não está bem.

7- No dia da prova, alimentação leve com carboidratos de fácil digestão, repita alimentação que normalmente faz em dias de treinos mais longos. Evite frutas que aceleram seu ritmo intestinal. E da mesma forma prefira alimentos com grãos integrais.

Continua após a publicidade

8- Não use roupas novas, não testadas anteriormente, principalmente, no caso de calçados esportivos (tênis). Já devem ser usados para manter o seu desempenho parecido ao treino. Calçados novos podem causar ferimentos nos pés conforme o ritmo que empreender no seu esforço, por exemplo.

9- Tenha paciência caso seja atleta amador ou amadora. Milhares de pessoas em um mesmo espaço, dificultando sua melhor movimentação. No momento certo, poderá imprimir o seu ritmo de corrida habitual.

10- Caso haja sol, use filtro solar adequado, com fator de proteção elevado, acima de FPS 30. Reforce um pouco antes de correr. Ao final da prova, persistindo o sol, refaça a operação para que sua pele esteja bem protegida. Informações valem para qualquer treinamento.