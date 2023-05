Dez Milhas Garoto está confirmada para 24 de setembro

Maior corrida do Espírito Santo, e uma das dez maiores do Brasil, a Dez Milhas Garoto acaba de ser confirmada para 24 de setembro. São 16.019 metros de distância e as inscrições acabam de abrir, preços entre R$ 99 e R$ 250. A prova terá mil vagas a mais, agora são 14. 700, sendo 12 mil para a Dez Milhas, 2 mil para a Corrida Garotada e 700 vagas para a Cachorrida. E houve um aumento de 140% no valor nas premiações, totalizando R$ 200 mil. Com isso, o valor para o primeiro lugar saltou de R$ 10 mil para R$ 50 mil.

Foto: Garoto

Para a sua 32ª edição, a Garoto há outra novidade: percurso. Foi trocada a passagem pela Avenida Hugo Musso pela Avenida da Praia, aumentando o trecho de orla, sem interferir na distância total. As medalhas Top 100 continuam, na categoria feminina e masculina, mas serão enviadas pós prova e conferência dos tempos. E este ano a camiseta da prova traz a imagem do Convento da Penha, um dos cartões-postais da prova. A corrida das crianças e a 2ª Cachorrida serão no sábado, 23 de setembro. A ideia da Garoto é oferecer um fim de semana para toda a família.

Foto: Kit Dez Milhas Garoto 2023

Antes, em setembro e agosto, vão fazer dois eventos nas arenas esportivas; e aulões patrocinados em academias e colaboradores da marca. A prova será organizada Yescom. A largada do pelotão geral será às 10h30, e no kit, além da camiseta, vai ter também os chocolates da Garoto. Cinquenta por cento dos participantes geralmente vêm de outros estados.

Criada para celebrar o aniversário de 60 anos da Garoto, em 1989, a Dez Milhas conquistou atletas profissionais e amadores. A prova é oficializada pela CBAT (Confederação Brasileira de Atletismo) e FECAT (Federação Capixaba de Atletismo) e organizada pela Yescom, mesma empresa responsável pela Maratona Internacional de São Paulo e pela Corrida de São Silvestre.

Inscrições: www.dezmilhasgaroto.com.br www.corridagarotada.com.br e www.cachorrida.com.br.

Largada: Avenida Dante Michelini x Av. Luiz Manoel Vellozo - Praia de Camburi - Vitória - ES

Chegada: Chocolates Garoto em Vila Velha - ES