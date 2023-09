Dez Milhas Garoto agitam o fim de semana em Vitória

O som alto e o agito não deixam dúvidas: o fim de semana começou com tudo na capital capixaba. Está começando, com a 32ª edição daDez Milhas Garoto, a tradicional corrida que passa na fábrica de chocolates. Vitória e Vila Velha estão respirando corrida; para onde você olhar, há corredores, todos mostrando seus GPS, camisetas fluorescentes e tênis coloridos. E neste sábado, 23 de setembro, teve Cachorrida e Corrida Kids, super caprichadas. E o blog está lá, com Vivi Jorge.

Foto: Dez Milhas Garoto

Na manhã deste sábado muita gente caminhou em direção ao shopping Vitória, só que havia algo diferente: uma turma grande de cachorrinhos e seus tutores prontos para a 2ª edição da Cachorrida, que teve 600 atletas caninos inscritos. No espaço do evento, tudo foi pensado para os pets, inclusive pontos de hidratação, sanitário parae um lounge com sombra e brinquedos.

Foto: Dez Milhas Garoto

A Cachorrida teve um percurso de uma milha, ou 1609 metros. A campeã, aliás bi-campeã foi a dálmata Pandora, do tutor Abner Azevedo, que é campeão brasileiro de canicross, que é o corrida de trilha feito com cães. Abner (@abnerazevedocanicross) busca patrocínio para participar do mundial de canicross, na Espanha, em novembro.

CORRIDA KIDS

A corrida das crianças teve distâncias variadas: 200, 400, 800 e 1600 metros. Os atletas foram divididos por idade e em categorias. A criançada incorporou o espírito do atletismo e se dedicou com emoção. Algumas crianças caíram, perderam o tênis, correram de mãos dadas. Tudo em uma bagunça linda de se ver.

No final, além das medalhas, os corredores mirins foram surpreendidos por um sorteio de tênis e bicicletas ( verdadeiro sonho para uma criança grande como eu). E a Vivi teve a honra o prazer de fazer uma parte do sorteio e ver a alegria das crianças ao receberem o prêmio. "Foi uma experiência incrível e inesperada para mim". Amanhã tem mais.