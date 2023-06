Diadora vai patrocinar a Maratona de Revezamento KTO em Porto Alegre

A marca italiana de sportswear Diadora, um dos principais players do mercado internacional de calçados e vestuário, presente em 60 países, acaba de anunciar o patrocínio à Maratona de Revezamento KTO. Apelidada por "Diadora Maratona de Revezamento KTO", que acontece em 9 de julho, em Porto Alegre (RS). Reconhecida pelo apoio a times de futebol e esportistas brasileiros, a marca tem como objetivo incentivar a corrida amadora e um estilo de vida esportivo, além de fortalecer a categoria de running. O que é uma ótima notícia para o segmento.

Foto: Diadora

O patrocínio à competição faz parte das ações da marca em apoiar diferentes modalidades esportivas, além do futebol, e aos planos de expansão da Diadora na região Sul. As inscrições para a corrida estão abertas no site oficial do evento e custam R$ 150,00 para todas as categorias: 5 km individual e 42 km em dupla, quarteto e octeto.

"A Diadora é uma marca que apoia o estilo de vida esportivo e o patrocínio à Diadora Maratona de Revezamento KTO, que é uma das competições mais importantes da região, vai ao encontro dos planos da marca, de se fortalecer no segmento de Running", comenta Milton de Souza, Diretor Geral da Diadora no Brasil. "Desenvolvemos os produtos dessa linha com base nas principais tendências do mercado europeu e um dos nossos principais modelos, o Spartacus, une tecnologia e conforto para atender às principais necessidades do competidor e, dessa forma, impactar positivamente em sua performance", explica.

A maratona será produzida pela Run Sports, empresa responsável pela realização das principais corridas de rua de Porto Alegre, e o evento une esporte, entretenimento, saúde e bem-estar (massagem, banheira de gelo, maca inflável para descanso e kits de botas de compressão muscular para recuperação pós-prova). A retirada dos kits acontece na loja da Paquetá Esportes, do Shopping Iguatemi, no dia 7 de julho das 14h às 22h, e no dia 8 das 10h às 20h.

Serviço:

Evento: Diadora Maratona de Revezamento KTO

Quando: 9 de julho, às 7h30

Onde: Rótula das Cuias, Porto Alegre (RS)

Valor: R$ 150,00

Inscrição: https://app.sprinta.com.br/event/164525ee1c1053