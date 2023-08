Dicas de presentes para pais corredores

Seu pai é do time que ama acordar domingo de madrugada para correr na rua? Vamos te ajudar com sugestões de dicas de presentes para este Dia dos Pais, todas opções já testadas pelo blog. Confira abaixo.

Foto: Oakley

Óculos de sol - o Actuator de Oakley® (R$ 880) foi desenvolvido para a prática amadora de esportes, possui armação em O Matter(TM), que oferece maior conforto e durabilidade, além de contar com apoio nasal em Unobtainium® assim como as hastes, que evitam balanços e proporcionam uma eficiente aderência contra deslizamentos dos óculos.

Foto: Velocitá

Meias - fabricadas pela australiana Steigen, as meias Cano Curto Steigen 1/2 Midnight Blue (R$ 119,90) possuem material de alta capacidade elástica e são de tamanhos únicos, servindo do 39 ao 44. E por não possuir costuras, elas são extremamente confortáveis, não causam atrito e bolhas nos pés durante as corridas.

Foto: Saucony

Tênis - Kinvara 13 (R$ 799,99) da Saucony - a entressola PWRRUN possui 4 mm de drop, com 28,5 mm na parte de trás e 24,5 mm na parte da frente, o que faz dele um calçado com amortecimento intermediário. O modelo é bem versátil, ideal para velocidade e competições, mas também pode ser usado em rodagens por atletas mais leves.

Continua após a publicidade

Foto: Curaprox

Escova de dente - Edição especial 5460 (R$ 72,98) , da Curaprox, possue desenhos e cores especiais - esta da imagem acima é a Eu Te Amo, cada uma, "metade" de um coração desenhado nas cerdas, que, quando lado a lado, formam um coração completo, representando a parte de cada um no amor pai-filho. Disponíveis nas cores rosa-rosa, azul-rosa e azul-azul, as escovas contam com mais de cinco mil cerdas (5460) ultramacias que não desgastam o esmalte do dente e não provocam retração gengival. Além disso, as escovas, que possuem cerdas e cabos de cores visualmente fashion, auxiliam no controle mecânico do biofilme oral, promovendo a desorganização da placa bacteriana.

Foto: Olympikus

Corrida - Bota Pra Correr Vale dos Vinhedos (RS) Trilha (R$ 680) - 20km - 18 de novembro. A 114 km de Porto Alegre, na Serra Gaúcha, vai rolar o Circuito da Olympikus, que é realizado em paraísos brasileiros. O kit contempla um tênis Corre 3 (disponibilidade de cores e tamanhos conforme estoque), camiseta, viseira, gym sack, copo de silicone, chip e número de peito e medalha (para quem completar a prova). Circuito de terra dá a volta nos vinhedos, a chegada é em subida - variação de 850 metros.

Foto: Asics

Pochete - esta pochete da Asics (R$ 149,99) é uma companheira versátil para a corrida. Ela foi desenvolvida com um compartimento espaçoso reforçado com um ajuste regulável. Para completar, seu design leve ajuda a reduzir as distrações durante a corrida. Ajuste regulável. e Espiral ASICS refletiva.