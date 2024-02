Edição 2024 do Circuito LIVE! RUN XP cresce 75%

As inscrições são feitas pelo aplicativo LIVE! Experience ou pelo site www.liverun.com.br, na aba do circuito. Clientes XP, que patrocina o evento, têm 30% de desconto, além de outras vantagens exclusivas. A primeira prova já rolou, foi 4 de fevereiro em Campo Grande (MS), neste domingo, dia 18, será a vez de Goiânia (16 km, 8 km, 4 km e Corrida Kids) e a próxima será em Santos, 10 de março. Confira abaixo todas as datas e distâncias.

"Em 2023, tivemos inscrições esgotadas em praticamente todas as 20 etapas, com um grande sucesso em cada uma delas. Isso foi uma grande motivação para fazermos com que o Circuito LIVE! RUN XP esteja em todo o Brasil em 2024 e, assim, inspire vidas mais ativas, saudáveis e felizes. Serão 35 etapas, em todas as capitais brasileiras, além de outras cidades do interior de São Paulo e de Santa Catarina, estado da LIVE!", conta Bruno Lustre, gestor de eventos da LIVE!.

Além de mais 15 etapas, outra novidade que deve agradar muito é a premiação com troféus por faixa etária. E, como foi sucesso nas duas edições anteriores, continuam as ativações da Arena LIVE!, espaço temático onde rolam as corridas kids, com personalização de camisetas, muita música, aulas de dança e bate-papos, além de lojas de parceiros. A LIVE! é uma marca de vestuário esportivo de Jaraguá do Sul (SC) e há três anos criou um departamento próprio para a organização de corridas de rua desse circuito, que conta também com aparceria do Instituto Eu Vivo Esportes. E as etapas em Santa Catarina têm a chancela da Federação de Atletismo de Santa Catarina.