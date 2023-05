Eduardo de Brito Ramos conquista a 7ª vitória no World Trail Races

As condições climáticas foram favoráveis para os cerca de mil participantes da terceira etapa da temporada 2023 da World Trail Races, em Arraial do Cabo (RJ), realizada no sábado, 27 de maio, com largada na Praia Grande. E quem brilhou mais foi Eduardo de Brito Ramos, da RR Trainer, que confirmou sua sétima vitória no WTR, e a segunda nos 30km solo, que garantiu o bicampeonato na distância.

Foto: Thiago Diniz/WTR

Eduardo, foto acima, foi um segundo mais rápido do que em 2022, fechou a prova em2:19:17. "Agora sou pentacampeão dos 21Km solo em Arraial, e bicampeão nos 30km, onde iniciei no Trail Run. O Caribe Brasileiro é uma das provas mais lindas da temporada, mas também uma das mais desafiadoras", afirmou Ramos. Entre as mulheres, Ana Carolina Figueiredo de Oliveira Costa conquistou a vitória com um tempo de 2h56min56seg.

Em seu oitavo ano abrigando uma etapa da maior liga de esportes de montanha do país, o Caribe Brasileiro recebeu provas com percursos de 6km, 21km (individual e em duplas) e 30 km, que tiveram desnível acumulado de até 1.258 metros. Com elevado nível técnico e um mix de terrenos único nas etapas da WTR, que inclui areia, paralelepípedo e estradão, subidas arrojadas e momentos de single-track, a prova agradou em cheio aos atletas que atenderam mais uma vez ao chamado da montanha e foram recompensados com paisagens deslumbrantes de uma das regiões mais cênicas do Brasil. "Eu corro a WTR há 10 anos e Arraial do Cabo é para mim a prova mais linda de todas, tanto no astral como no visual. É uma prova que nunca pode faltar no calendário. Sou apaixonada pela prova, pela organização e pelo percurso", comentou a atleta Bel Carneiro, da EZK Team, que disputou o percurso de 21K em dupla.

Foto: Thiago Diniz/WTR

No percurso Short (6km), a atleta Sandra Martins venceu com um tempo de 36min22seg. "Sofri uma lesão gravíssima na última etapa da WTR no ano passado e não poderia voltar em outro lugar. Graças a Deus voltei hoje em primeiro lugar. O percurso estava bastante difícil, muito técnico, deu para dar uma forçada. Estou muito feliz e gostaria de agradecer ao carinho de todos que torcem por mim", comemorou Sandra. Entre os homens, Jorge Montenegro levou a melhor no Short com um tempo de 27min57seg. Em Arraial do Cabo, o percurso Mid segue o mesmo trajeto de 21 Km do percurso Long, mas é disputado em duplas, com cada atleta correndo 10,5Km. A dupla feminina Barbara - Luise levou a melhor com um tempo de 2h34min17seg, enquanto no masculino a dupla Wiles-Rodrigo venceu com um tempo de 1h45min01seg. Na disputa mista, a dupla Bianca-Bruno conquistou o pódio com tempo de 2h05min47seg.

A WTR Arraial do Cabo é realizada pelas empresas 213 Sports, vertical de esportes da V3A, e Speed Eventos Esportivos. Para Gabriela Corrêa, gerente da WTR na 213 Sports, a etapa de Arraial do Cabo traz sempre um clima nostálgico para os atletas e a organização. "Esta etapa é muito especial, pois Arraial foi a primeira cidade a receber a World Trail Races, lá em 2014. A história da WTR se confunde com a história da cidade e para nós é muito gratificante construir uma história tão bonita junto ao local. É um evento aguardado pelos moradores e pela economia local, que se mobilizam para construir em conjunto essa experiência que atrai cada vez mais atletas", explica Gabriela.

Na Arena WTR, os atletas e suas famílias puderam se divertir com show da banda Ramona, local de Arraial do Cabo, degustação e venda de produtos Mombora, Recovery Gratuito com massagem e piscina de crioterapia para atletas; test drive de tênis da On Running, WTR Store com venda de produtos oficiais da liga e um food park completo.

Foto: Thiago Diniz/WTR

Para as crianças, além da realização da tradicional Kids Race e das atrações da Área Kids com animador para divertir as crianças, a etapa contou com uma ação social de interação junto às crianças da Guarda Mirim da cidade. O projeto, idealizado pela Secretaria de Segurança de Arraial do Cabo, oferece atividades de civismo, reforço escolar, atividades físicas, banda marcial, entre outros, para alunos da rede municipal no contraturno escolar. São 120 vagas disponíveis anualmente, preenchidas por processo seletivo com prova e redação.

PÓDIO

Categoria Short (6KM) - Feminino 1. Sandra Martins 0:36:22.26

2. Iris Ribeiro Do Nascimento 0:37:38.03

3. Lorena Mendonca Brites 0:38:19.03

4. Carla Guimaraes De Melo Moura 0:38:42.03

5. Bianca Maria Pereira Ferreira 0:39:46.28

Categoria Short (6KM) - Masculino

Jorge Montenegro 0:27:57.30 Paulo Roberto Mendes De Souza Junior 0:28:14.75 Raphael Pompilo De Barros Siqueira 0:28:26.06 Cosme Ancelmo De Souza 0:29:13.06 0:29:15.75 Leandro Santos De Almeida 0:30:21.02

Categoria Mid (21KM Duplas) - Feminino

Barbara - Luise 2:34:17.91 Carolina - Pamela 2:43:29.33 Ana - Thalita 2:47:51.43 Luciene - Priscila 3:29:15.28 Anna - Iara 3:36:53.44

Categoria Mid (21KM Duplas) - Masculino

Wiles - Rodrigo 1:45:01.06 Thiago - Renato 1:47:09.06 Leandro - Jorge 1:48:00.82 Jonathan - Bruno 1:48:27.46 João - João 1:48:29.99

Categoria Mid (21KM Duplas) - Misto

Bianca - Bruno 2:05:47.58 Marcelo - Juliana 2:15:46.52 Marcos - Francyane 2:18:58.62 Davi - Vitoria 2:27:40.14 Flaviano - Mayara 2:27:59.15

Categoria Long (21KM Solo) - Feminino

Miria Gois 2:25:07.62 Nadjala De Oliveira Richard Joao 2:34:52.41 Nubia Oliveira 2:41:34.93 Andreia Rocha Da Silva 2:45:36.41 Roberta Calcado Vinhaes 2:49:39.59

Categoria Long (21KM Solo) - Masculino

Joseilton Da Silva Santos 1:48:07.57 Wemerson Dos Santos Barreto 1:50:14.82 Manoel De Jesus Costa Filho 1:53:14.33 Eduardo Sutero 1:57:43.58 Johnson Wallace Lee Dias 1:58:34.09

Categoria Full (30KM) - Feminino

Ana Carolina Figueiredo De Oliveira Costa 2:56:56.04 Paloma Nascimento De Andrade Galper 3:18:34.08 Barbara G N De Morais 3:38:26.87 Mayara Soares Da Silva 3:39:18.36 Marcia Cristina Pires Bessa 3:40:22.62

Categoria Full (30KM) - Masculino

Eduardo De Brito Ramos 2:19:17.71 Edivaldo Souza 2:29:47.22 Alessandro Ferreira Mota 2:35:47.24 Carlos Magno Goncalves Da Cruz 2:38:37.32 Gleiciomar Pereira Dos Santos 2:42:04.76

Próximas etapas do World Trail Races 2023 8 e 9/07 - WTR Miguel Pereira (Trail Run e MTB) - Miguel Pereira/RJ 2 e 3/9 - WTR On Campos do Jordão (Trail Run e MTB) - Campos do Jordão/SP 25 e 26/11 - WTR Serra do Mar (Trail Run e MTB) - Vale das Videiras (Petrópolis/RJ)