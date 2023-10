Entidades se unem para fortalecer a corrida de rua

Quem corre há um tempinho como eu já deve ter visto de tudo por ai: pórtico de largada cair, sinalização de percurso voar com o vento, corredores se perderem no trajeto, 5 km que na verdade era uma 7km, banheiros químicos totalmente sujos, acabar a água, não ter ninguém da organização na hora do perrengue, tempos trocados, local da largada sem sinalização... E a boa notícia é que podemos ver melhoras em breve. Nesta quarta-feira, 18 de outubro, se reuniu a "nata" da corrida e do atletismo - Confederação Brasileira de Atletismo, Associação Brasileira de Organizadores de Corrida de Rua e Esportes Outdoor e 13 Federações de Atletismo -, que selou um compromisso: aprimorar e fortalecer as corridas de rua!

"Foi um encontro histórico, pela primeira vez nos reunimos com os presidentes das federações, a Abraceo e muitos de seus associados, em um clima muito positivo, e houve o total reconhecimento da Abraceo como entidade representativa dos organizadores de eventos esportivos do Brasil", destacou Wlamir Motta Campos, presidente do Conselho de Administração da CBAt, que participou do encontro diretamente do Nordeste, onde estava em visita a Centros de Formação e núcleos que desenvolvem o atletismo.

O objetivo é a profissionalização, cada vez maior, do segmento running e a realização de eventos impecáveis, e para isso vão promover a qualificação com programas e profissionalização das pessoas que atuam no segmento de corrida de rua e esportes outdoor, com foco na segurança, qualidade e conscientização dos corredores de rua. Os participantes destacaram como pontos importantes: segurança, hidratação, pontualidade, ranking, cronometragem, certificação, pesquisa, avaliação e atleta consciente.

Dentre as ações planejadas a curto prazo está o Curso para Medidores de Percurso de Corridas de Rua da World Athletics, que será realizado em dois grupos, em novembro (23 a 25/11 e 27 a 29/11), no Centro Nacional Loterias Caixa de Desenvolvimento do Atletismo, na cidade de Bragança Paulista (SP). A medição oficial é fundamental para a homologação dos tempos dos corredores, assim como são os Permits, emitidos pela CBAt (selos ouro e prata) e pelas Federações filiadas (bronze). A meta é também criar o Ranking Brasileiro de Corrida de Rua e um calendário nacional.

Outra novidade será o Summit Abraceo 2024, um congresso que vai reunir CEOs do mercado esportivo e secretários municipais e estaduais do Esporte. E já está confirmada a presença de Alessio Punzi, Head of Running and Mass Participation da World Athletics.

"Somos uma entidade nacional que tem por objetivo a representação e defesa dos interesses de empresas que exercem atividades de realização, produção e organização de eventos esportivos de corrida de rua e esportes outdoor, sempre de acordo com princípios sociais de cooperação, integração e ética", explica Guilherme Celso, presidente da Abraceo.

As 13 Federações de Atletismo presentes na reunião foram: Distrito Federal, Mato Grosso, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Piauí, São Paulo, Ceará, Minas Gerais, Goiás, Sergipe, Roraima, Alagoas e Bahia.