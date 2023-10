Entrevista exclusiva com Tigist Assefa, recordista mundial da maratona feminina

Tigist Assefa vai completar 27 anos em 3 dezembro e já é a maratonista mais rápida do mundo. Recentemente, na Maratona de Berlim, a maratonista etíope deixou o mundo boquiaberto com sua vitória, pulverizando o recorde mundial da maratona feminina em mais de 2 minutos. Ela cruzou a linha de chegada aos 02:11:53! A marca anterior era da queniana Brigid Kosgei - o2:14:40 (Maratona de Chicago/2019). Tigist migrou das pistas de atletismo, ela era atleta de meio fundo, para as maratonas em abril de 2022. E em setembro do mesmo ano, venceu a Maratona de Berlim com o ótimo tempo de 02:15:37. Detalhe: ela é atleta patrocinada pela adidas, desde o início da carreira, e Brigid, da Nike. Confira abaixo entrevista exclusiva com Tigist Assefa.

Foto: Tigist Assefa/adidas

Por que você começou a correr? Algum atleta te inspirou?Tigist Assefa: Na Etiópia, estamos rodeados diariamente por atletas incríveis - campeões mundiais, detentores de recordes mundiais. Crescer perto desses atletas me inspirou a me tornar uma atleta e me motivou a ser a melhor atleta que poderia ser. Haile Gebrselassie definitivamente foi minha principal inspiração enquanto crescia - quando ele quebrou o recorde mundial em Berlim, isso me fez querer fazer o mesmo um dia.

A Maratona de Berlim foi o maior desafio do ano. O que fez a diferença para você quebrar o recorde mundial da maratona? O que funcionou melhor? O que você fez no dia anterior?Tigist Assefa: Depois de vencer em Berlim no ano passado, queria voltar e correr ainda mais rápido. Eu sabia que tinha chance de quebrar o recorde mundial, mas não sabia que correria assim. Este ano aumentei as sessões de rodagem e fortalecimento em meu treinamento, pois ainda sou relativamente nova na maratona e a resistência tem que ser construída gradualmente (especialmente depois de ter experiência em pista. Os treinos de ritmo e fartlek (intervalando trechos muito rápidos, com lentos) tiveram o maior efeito no meu treinamento e realmente aumentaram meu condicionamento físico e confiança ao longo da distância da maratona. No dia anterior à corrida fiz apenas uma corrida fácil pela manhã, recebi uma massagem desportiva à tarde e relaxei durante o resto do dia, certificando-me de que tinha bastante combustível e descanso.

Foto: Tigist Assefa/adidas

O que é o ADIZERO Adios Pro Evo 1? Você participou do seu desenvolvimento?Tigist Assefa: O ADIZERO Adios Pro Evo 1 é o calçado de corrida mais leve da adidas. Testei o calçado em treinamento este ano na Etiópia, antes de correr em Berlim. Foi incrível estar envolvida no desenvolvimento de um calçado que mudou o mundo da corrida para sempre. Nunca vi tecnologia tão avançada como essa num tênis de corrida - é o tênis mais leve que já senti.

Como foi sua infância? Você já gostava de correr? O que correr significa para você?Tigist Assefa: Fui muito feliz na minha infância e gosto de correr desde muito jovem. Comecei a participar de corridas locais na Etiópia e comecei a me sair bem. Quando experimentei correr em pista pela primeira vez, sabia que era isso que queria fazer na minha carreira.

Que conselho você daria a suas rivais na Maratona Olímpica de 2024? E para corredores amadores? Tigist Assefa: Meu desempenho em Berlim mostrou que posso competir com os melhores do mundo na Olimpíada de 2024. Há muitas mulheres fortes nas corridas e vivemos um momento emocionante na maratona. Meu conselho para corredores amadores é nunca desistir e experimentar várias modalidades diferentes até encontrar aquela que funciona para você. Minha última Olimpíada, em 2016, não foi muito boa para mim, mas desde então tenho trabalhado duro e mudado completamente os treinos - passando da pista de meia distância para as corridas de longa distância - e agora me sinto muito mais confiante em minhas próprias habilidades e muito positiva em relação ao futuro.

Foto: Tigist Assefa/World Athletics

Qual é a sensação de quebrar um recorde mundial por mais de dois minutos? O que você pensou quando percebeu que havia marcado seu nome na história da maratona feminina? Tigist Assefa: Entrei na corrida sabendo que estava em boa forma, pois havia trabalhado muito bem no passado. Queria quebrar o recorde mundial, mas não esperava quebrá-lo por mais de dois minutos. Depois de me retirar da Maratona de Londres, no início do ano, devido a uma lesão, não poderia estar mais feliz por me tornar a maratonista feminina mais rápida da história, no meu percurso favorito.

Você treina na Etiópia? Como é o seu treino diário?Tigist Assefa: Sim, eu treino em casa, na Etiópia, com meu treinador Gemedu Dedefo. Eu treino com um grupo misto de mulheres e homens, e todos nós nos esforçamos para dar o nosso melhor todos os dias. Meu treino diário consiste em uma corrida difícil pela manhã seguida de uma segunda mais curta à tarde, ou força e condicionamento; ou uma corrida mais longa pela manhã seguida de uma segunda corrida mais fácil à tarde. O descanso e a recuperação entre os treinos são tão importantes quanto o próprio treino.

Foto: Tigist Assefa/World Athletics

Qual será sua próxima competição? Tigist Assefa: Espero que minha próxima competição sejam os Jogos Olímpicos de Paris 2024, caso eu seja escolhida para representar meu país na maratona. Após minha atuação em Berlim, acredito que essa conquista deverá garantir minha seleção para os Jogos.

O que significa para você ser patrocinado pela adidas? Quando começou a parceria? Tigist Assefa: É uma grande honra ser patrocinada pela adidas - eles têm me apoiado muito e me ajudado na minha jornada de crescimento como atleta, especialmente nos últimos anos. Estou na adidas desde o início da minha carreira.

Você já esteve no Brasil? Gostaria de correr a Maratona do Rio de Janeiro ou a Corrida Internacional de São Silvestre, em São Paulo? Tigist Assefa: Já estive no Brasil uma vez na Rio de 2016. Naqueles Jogos Olímpicos, eu corri os 800 metros rasos. Eu adoraria voltar um dia ao Rio de Janeiro para correr um evento diferente - tenho certeza de que a maratona lá seria incrível de se correr, pois é uma cidade tão linda.