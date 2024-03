ESPN apresenta documentário de Ronaldo da Costa, único maratonista brasileiro a quebrar o recorde mundial

Neste sábado, 16 de março, às 22h, a ESPN e o Star+ estreiam sua mais nova produção original: "Ronaldinho - O Fenômeno de Descoberto". O conteúdo especial tem como personagem principal o maratonista Ronaldo da Costa, o primeiro e único brasileiro a bater um recorde mundial na modalidade. Em 20 de setembro de 1998, o fundista mineiro, cruzou a linha de chegada da Maratona de Berlim, aos2:06:05, se tornando o primeiro a correr 42km em um pace (ritmo) inferior a 3 minutos por quilômetro. Essa marca continuou sendo o recorde brasileiro e sul-americano dos 42 km, até Danielzinho Nascimento batê-la, em 2022 (terceiro na Maratona de Seul, com o tempo de 02:04:51). A produção original da ESPN tem a hora de duração e ficará disponível On Demand na plataforma Star+ a . O conteúdo conta com narração de Rubens Pozzi, produção de Vitor Machado e Clara Gomes e edição de texto de Vitor Ivanoski.

Foto: ESPN

A produção especial aborda os principais aspectos da vida de Ronaldo da Costa, passando por Descoberto (MG), sua cidade natal, aos momentos de glória que atingiu através de suas pernas, até a volta à vida humilde, sendo servente de pedreiro em Brasília. Essas e outras histórias foram registradas em "Ronaldinho - O Fenômeno de Descoberto", com imagens de Evandro Marcel Fontana e Lucas Becker, edição e finalização de Andrei Salgueiro e roteiro e reportagem de Marcelo Gomes. "Estou muito feliz e agradeço por esse reconhecimento, esse documentário é para ficar na História", afirma Ronaldo. O campeão destaca uma parte em especial, a entrevista dos amigos de infância Rogério e Mazinho Maud.

Foto: ESPN

A produção também devolve aos holofotes a trajetória de Ronaldo no esporte, no qual alcançou o posto de um dos grandes ícones nacionais, inclusive sendo um dos escolhidos para carregar a tocha Olímpica para os Jogos do Rio 2016. Nas maratonas, Ronaldo é considerado o melhor atleta brasileiro da história, sendo o único a bater um recorde mundial na modalidade. Aos 53 anos, Ronaldo tem ainda em seu currículo a medalha de bronze nos Jogos Pan-Americanos de Mar del Plata-1995, nos 10.000 metros, venceu a Corrida de São Silvestre em 1994 e representou o Brasil disputando os Jogos Olímpicos de Atlanta-1996.