Estão abertas as inscrições para FrontRunners

Para a capitã do time ASICS FrontRunner na América Latina, Adriana Leal, "ser FrontRunner é representar o movimento, incentivando pessoas de diferentes origens, histórias e vivências a fortalecer sua saúde física e mental através do esporte."

O time é composto por corredores amadores de todos os tipos e idades. O que conecta o grupo é a crença compartilhada de que o movimento tem um impacto positivo tanto no corpo quanto na mente.Todas as pessoas que amam a corrida podem se candidatar. Quem quiser compartilhar em seu Instagram sua motivação pessoal para se tornar um membro, basta postar uma foto ou vídeo, marcar @asicsfrontrunner e usar #ASICSFrontRunner2024 e #MoveYourMind. Este ano, a missão é incentivar as pessoas a moverem suas mentes com a ASICS, levando essa mensagem como inspiração a todas as pessoas ao redor do mundo.

"Os ASICS FrontRunners são nossos embaixadores do movimento, que nos ajudam a inspirar mais pessoas a movimentarem suas mentes com a ASICS. Não importa pace, distância ou idade, o que conta nesta seleção é o compromisso de uma mente sã em um corpo são. Por isso, encorajamos todas as pessoas que amam corrida a se inscreverem, para que possamos formar um grupo ainda mais diverso", Constanza Novillo, diretora de Marketing da ASICS América Latina.

Os FrontRunners têm contato direito com a marca, são convidados para os eventos, para as corridas, ganham brindes, ficam sabendo das novidades em primeira mão. É um experiência diferente, pertencer a um seleto clube de corredores inspiradores, que adoram a Asics. Não envolve remuneração.