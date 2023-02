Exercício físico pode melhorar a cognição dos mind gamers?

Será que um jogador de eSports pode melhorar sua performance com exercícios físicos? E um jogador de xadrez? A ASICS, sigla de Anima Sana In Corpore Sano, que significa mente sã corpo são, pagou para ver. A empresa esportiva japonesa realizou uma pesquisa com 88 mind gamers de diferentes países, entre eles EUA, Inglaterra, Austrália, Chile, Colômbia, Finlândia, Japão e Alemanha, para verificar se a atividade física poderia melhorar a performance do cérebro deles. E o estudo foi a inspiração para o documentário "Mind Games - The Experiment", que mostra quatro dos participantes dessa pesquisa. O doc estreia nesta quinta-feira, 19 de janeiro, no PrimeVídeo.

Ryoei Hirano é jogador de Mahjong. Foto: Mind Games - The Experiment/Divulgação

O renomado pesquisador e professor sobre estudos da saúde mental, Brendon Stubbs, desenvolveu e liderou o experimento. Cada jogador seguiu um programa de treinamento elaborado por Andrew Kastor, corredor e técnico internacional, onde foram incluídos cardio de médio impacto, treinamento de força e aumento de horário de exercício dos jogadores para 150 minutos por semana. Stubbs mediu a melhora mental dos integrantes com base nos desempenhos em esportes da mente, testes cognitivos e questionários de bem-estar durante o período de quatro meses do estudo.

Essa galera, que faz aeróbica mental diariamente, teve que incluir corrida, caminhada, funcional, musculação, entre outros, na sua rotina - e olha o spoiler aí - sim, tiveram uma melhora significativa na performance nos jogos. A equipe de filmagem acompanhou Kassa Korley (xadrez), Ryoei Hirano (mahjong), Ben Pridmore (memória) e Sherry Nhan (eSports), que iniciaram uma rotina de atividade física regular enquanto competiam em torneios ao redor do mundo. No começo, eles não conseguiam nem fazer uma flexão, ou correr. O filme, com duração de 1h13, é narrado pelo ator e ativista de saúde mental Stephen Fry e tem direção de Ben Addelman e Matt Hill.

A PESQUISA

ASICS convidou jogadores de todo o mundo, especializados em esportes mentais, como xadrez e esportes eletrônicos (eSports), e quem depende de funções cognitivas, para iniciar em um programa de exercícios. Após quatro meses de atividades físicas regulares, suas mentes foram consideravelmente aguçadas e eles atuaram em um nível competitivo ainda mais alto.

As classificações internacionais dos participantes melhoraram em 75%. A função cognitiva dos jogadores foi aumentada em média 10%; a habilidade de resolução de problemas, 9%; a memória de curto prazo, 12%; e a velocidade e alerta de processamento, 10%. Mais resultados interessantes: os níveis de autoconfiança aumentaram em 44%; de concentração em 33%; e os de ansiedade caíram 43%.

Ou seja, a pesquisa indica que o exercício pode ser tão eficaz para melhorar a função cerebral quanto aprender um segundo idioma, ler diariamente, tocar um novo instrumento musical ou resolver um quebra-cabeça todos os dias.

"Todos nós sabemos que o exercício é bom para nossa saúde mental e física, mas o impacto no funcionamento cognitivo foi menos explorado. Queríamos examinar os efeitos do exercício em pessoas que dependem de suas habilidades cognitivas - competidores de esportes da mente. Nossos resultados mostram melhorias significativas em seu funcionamento cognitivo, incluindo níveis de concentração e habilidades de resolução de problemas", afirma o professor Brendon Stubbs.

Para Stubbs, se o exercício pode aumentar significativamente o desempenho mental de jogadores profissionais, imagine o que poderia fazer pelo resto de nós. "Desde aumentar o foco ao estudar para um teste, até melhorar o estado de alerta antes de uma apresentação de trabalho, o exercício pode realmente aumentar o poder do cérebro", avalia.

Além de mostrar que o exercício melhorou a função cognitiva e as capacidades de jogo dos participantes, o professor Stubbs também descobriu que o bem-estar mental dos jogadores foi significativamente melhorado em 31% . No início do estudo, a pontuação média era abaixo de 58 e no final foi para 76, demonstrando que o impacto significativo do exercício também é um aliado nessa questão.

Andrew Kastor avalia os resultados como surpreendentes: "Esses resultados falam sobre o poder do exercício. Muitos dos jogadores não conseguiam correr por mais de um minuto no início do estudo, então seus programas de treinamento tinham que ser moderados. Por exemplo, 150 minutos por semana parece muito, mas você pode dividir isso em 5 séries de 30 minutos. Não importa o seu nível de condicionamento físico, os benefícios mentais do exercício são acessíveis a todos."

