Fábio Jesus e Maria Lucineide vencem o Sul-Americano de Cross Country, nos 10 km

Os brasileiros Fábio Jesus Correia (São Paulo/Kiatleta-SP) e Maria Lucineida Moreira (AAPD-PE) conquistaram os títulos da categoria adulta do Campeonato Sul-Americano de Cross Country, nos 10 mil metros, disputado no domingo (22/1), num circuito totalmente gramado, no Parque Ecológico Jardim Esperança, bem próximo do aeroporto municipal de Poços de Caldas (MG). Com as vitórias, os dois já carimbaram o passaporte para representar o Brasil no Campeonato Mundial de Cross Country Bathurst, na Austrália, em 18 de fevereiro. Único país com delegação completa, o Brasil foi campeão por equipes no masculino, com 19 pontos, e no feminino, com 16.

Fábio e Lucineida correram muito bem os 10 km - cinco voltas no circuito de 2 km - e como campeões continentais eles terão viagem e hospedagem na Austrália totalmente bancadas pela World Athletics (WA). Brasileiro mais bem colocado na São Silvestre (4º), no dia 31 de dezembro, em São Paulo, Fábio é baiano e vive desde o início do início do ano exclusivamente do atletismo. Ele foi contratado oficialmente como atleta do São Paulo/Kiatleta e deixou o trabalho de coletor de lixo, na Ecourbis.

Fábio Jesus era coletor de lixo e venceu os 10 mil metros do Sul-Americano de Cross Country. Foto CBAT

"Estou muito feliz por ter alcançado o meu objetivo de garantir a participação no Mundial. A competição daqui não foi fácil. O circuito, mesmo plano, está muito pesado, com a grama molhada. Outra coisa senti um pouco a altitude de mais de 1.200 metros. O ar parecia não satisfazer. Entrei para fazer um ritmo mais forte, mas não deu", disse o atleta, que liderou as cinco voltas. Na temporada, Fábio quer buscar índice para o Mundial de Budapeste, na Hungria, em agosto, nos 10.000 m, e também assegurar participação nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile, em outubro.

Fábio treina com Elvis Conceição de Santana desde o início da carreira em São Paulo, há quatro anos. "O Fábio é um atleta de grande potencial, pode correr os 10.000 metros em menos de 28 minutos. Ele quando se mudou da Bahia para São Paulo fez três testes e foi reprovado. No São Paulo, ele entrou no grupo de iniciação e tem evoluído depois de começou a correr de tênis - antes corria descalço na cidade de Monte Santo, onde nasceu", contou Elvis. Fábio venceu o Sul-Americano com o tempo de 33:42. O segundo colocado foi o chileno Diego Uribe (34:05) e o terceiro, o colombiano Franklin Reney Tellez Rodriguez (34:12).

Sul-Americano de Cross Crountry foi realizado em Poços de Caldas Foto de Wagner Sidney Silva/ Federação Paulista de Atletismo

Feminino - Maria Lucineida, 21 anos, é da Paraíba e partiu com tudo após o KM 3. Ela se tornou a campeã com o tempo de 39:30. A colombiana Laura Gerardin Cusaria levou a medalha de prata, com 40:05, seguida de Jéssica Ladeira Soares (FECAM/ASSERCAM-PR), com 40:09. A fundista brasileira está de mudança de Pesqueira (PE) para Bragança Paulista (SP), onde treinará presencialmente com Clodoaldo Lopes do Carmo - vai ser registrada, nas próximas semanas, pelo EC Pinheiros.

Nesta segunda-feira (23/1), a atleta segue para o seu primeiro camping de treinamento em altitude, na cidade colombiana de Paipa. "Tudo que está acontecendo comigo é por graças de Deus. Depois do cross vou focar nos 5.000 m e nos 10.000 m em pista, pensando no Mundial de Budapeste, no Sul-Americano de São Paulo e nos Jogos Pan-Americanos de Santiago", afirmou.

Gabriela de Freitas Tardivo (IPEC-PR) conquistou o bicampeonato do Sul-Americano de Cross Country na categoria Sub-20.

Já a paranaense Gabriela de Freitas Tardivo (IPEC-PR) conquistou o bicampeonato do Sul-Americano de Cross Country na categoria Sub-20. Nem bem completou os 6 km da prova, a atleta de 18 anos, nascida em Curitiba (PR), sentou-se na grama e mediu a glicemia. Com diabetes do tipo 1, descoberto após o Mundial Sub-20 de Cáli (Colômbia), a corredora ganhou nova rotina desde agosto, que inclui a injeção de insulina e medições constantes da glicose.

A informação de que como ganhadora da medalha de ouro em Poços de Caldas disputaria o Campeonato Mundial de Bathurst, na Austrália, dia 18 de fevereiro, só foi assimilada depois da medição da glicose - Gabriela chorou de alegria. "Estou mais acostumada com a situação, mas é preciso ter uma atenção constante. O problema não tem me atrapalhado nos treinos e nas competições", contou, sorrindo, e com mais planos para o seu futuro. Gabriela, que mora em Campo Largo e treina em São José dos Pinhais, decidiu ir estudar nos Estados Unidos. Ela quer cursar nutrição em uma universidade na Califórnia, que ainda vai definir. "Tenho certeza de que será uma experiência muito importante, quero competir o circuito universitário e melhorar meu desempenho nos 3.000 m com obstáculos. Tenho muitos sonhos a realizar."

Gabriela Tardivo completou as três voltas no circuito de 2 km, com o tempo de 24:20. A colombiana Laura Cristina Rojas Clavijo terminou na segunda colocação, com 25:06, enquanto a argentina Eunice Lezcano Shalom ficou na terceira, com 26:22.

O Campeonato Sul-Americano de Cross Country é um evento da Atletismo Sul-Americano, com realização da CBAt e apoio da Prefeitura Municipal de Poços de Caldas e da Federação Mineira de Atletismo.