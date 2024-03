Família Nitro da Puma ganha mais dois modelos de tênis para corrida de rua

Os lançamentos dão sequência a campanha "Corra com NITRO" da PUMA que encoraja a prática da corrida, oferecendo produtos que atendam variados tipos de corredores. A tecnologia de amortecimento NITRO apresenta infusão de nitrogênio por um processo que torna possível combinar três benefícios ao usuário: responsividade, amortecimento e extrema leveza -, para uma corrida mais prazerosa. Cada modelo da família emprega a tecnologia de uma maneira diferente, com benefícios personalizados para cada corredor, seja ele iniciante, intermediário ou experiente.

O Fast-R 2 NITRO Elite é o tênis para o dia da corrida mais inovador já criado pela PUMA. Construído especialmente para a quebra de recordes pessoais, o modelo utiliza a aprimorada tecnologia NITRO Elite, com uma espessura de 40mm entre a sola e o pé (stack height), o máximo permitido em competições oficiais. Quando comparado ao seu antecessor, o novo Fast-R 2 NITRO Elite permite um armazenamento de energia 22% maior, além de 46% mais retorno de energia bruta, resultando em uma corrida mais leve e econômica. Sua entressola dividida em duas partes, com a placa de carbono (PWRPLATE) exposta, segue sendo característica única do tênis. No modelo, a placa se estende por toda entressola, passando pela ponta do pé, permitindo maior contato com o solo, uma verdadeira alavanca que impulsiona o corredor para frente.

Projetado para corredores que procuram um companheiro perfeito de treinos diários, o Velocity NITRO 3, foto abaixo, apresenta 2mm a mais de entressola NITRO em comparação a seu antecessor, proporcionando amortecimento ainda maior. Seu cabedal em malha respirável é forrado com a tecnologia PWRTAPE, que oferece mais suporte e estrutura em áreas determinantes do pé.