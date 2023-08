FILA apresenta seu 1º Super Tênis: Racer Carbon 2

Se cada segundo conta no seu corre, seu pace (ritmo médio por quilômetro) é abaixo dos 4 minutos e quer quebrar um RP (recorde pessoal) atrás do outro, este post do Blog Corrida para Todos é para você. A família FILA Racer acaba de ganhar um novo integrante: o FILA Racer Carbon 2 (R$ 1.099,99), que vai começar a ser comercializado em 24 de agosto. Com o título de 1º SUPER TÊNIS da marca, o calçado esportivo para corrida de rua faz parte de um projeto inédito desenvolvido pela marca para entregar muita evolução a cada nova edição de seus modelos. E o melhor de tudo, a base da marca é no Rio Grande do Sul e a linha foi 100% desenvolvida em território nacional.

Aprovado por diversos corredores da elite, o 1º SUPER TÊNIS da FILA já acumula recordes e vitórias antes mesmo do lançamento oficial. O Racer Carbon 2 provou que a tradição da marca no running e a participação de atletas durante o desenvolvimento impulsiona resultados incríveis. Correndo com um protótipo produzido nas mesmas medidas e usando as tecnologias da versão final, a maratonista Marlei Willers mostrou na Maratona de Porto Alegre que esse tênis está em outro patamar de performance. A atleta do Team Fila superou a favorita e, após a vitória usando um exemplar de teste do Racer Carbon 2, ainda se tornou a 2ª melhor corredora do ranking nacional. O ultramaratonista FILA Laurindo Nunes também quebrou seu antigo recorde durante a edição 2023 da Comrades Marathon, que somou 87.7km. Ele escolheu o SUPER TÊNIS, baixou o tempo do ano passado e se tornou novamente o sul-americano mais rápido da história da prova de longa distância mais tradicional e antiga do mundo. E Lah Fabrini venceu este ano o Ironman 70.3 San Juan e chegou recentemente ao topo do pódio no Ironman Florianópolis.

O Racer Carbon 2 simboliza um grande avanço em inovação e performance e traz uma nova entressola mais responsiva feita com a tecnologia Speed Tech Foam. Usando um moderno composto que une retorno de energia, pisada mais uniforme e excelente absorção de impactos, a novidade entrega suporte e eficiência nas provas e treinos de alta intensidade. O cabedal confeccionado com a tecnologia S-Knit foi redesenhado para garantir, em conjunto com a palmilha perfurada, respirabilidade e controle de temperatura, pontos fundamentais para atletas que buscam um SUPER TÊNIS e também correm sem meias.

Outra característica marcante é a placa Speed Tech Carbon (100% carbono) com curvatura em formato de colher e geometria calculada para potencializar a propulsão. Entregando mais velocidade e maior impulso no antepé, o Racer Carbon 2 faz parte da estratégia da FILA em apresentar calçados totalmente inéditos que ultrapassem a ideia de "evolução comparado ao modelo anterior". Priorizando também maior durabilidade, o lançamento da família Racer é a certeza de calçar uma novíssima experiência e alcançar o tão sonhado RP.

"Estamos muito orgulhosos em apresentar mais um integrante da franquia Racer Carbon. Fizemos um alto investimento em pesquisa, tecnologia e em centenas de horas de testes biomecânicos para trazer ao mercado um extraordinário SUPER TÊNIS. O Racer Carbon 2 chega com tecnologias exclusivas para ampliar nosso portfólio de running, além de ter sua aprovação na World Athletics (federação internacional de atletismo). A novidade também foi validada pelo nosso time de atletas que participaram de todo o processo de desenvolvimento", destaca Adriana Magalhães David, head de branding e marketing da FILA Brasil.

Assinado pela placa de carbono aparente no solado e o design marcante, que se tornou uma tradição na linha Fila Performance, e com 232 gramas no tamanho 40 (peso dentro da margem de variação), o Racer Carbon 2 chega em uma combinação exclusiva de cor para o lançamento em laranja, com detalhes em azul e branco. O SUPER TÊNIS estará disponível nos tamanhos 33 ao 44 (versão unissex) a partir do próximo dia 24 de agosto na loja oficial da marca (localizada no BarraShopping - Rio de Janeiro), no fila.com.br e nas principais esportivas do País pelo valor de R$ 1.099,99.

Primeira franquia brasileira aprovada pela World Athletics

A linha FILA Racer Carbon é a primeira linha brasileira a fazer parte da lista de calçados aprovados da World Athletics, órgão que gere o atletismo em nível mundial. Na listagem estão os modelos Racer Carbon, Racer Carbon Tri e Racer Carbon 2, incluindo o protótipo do 1º SUPER TÊNIS da FILA. Todos os calçados foram desenvolvidos 100% no Brasil e pensados para entregar alta performance e garantir que os corredores de elite quebrem recordes e escrevam seus nomes na história do esporte.