Fila Kenya Racer completa dez anos e ganha a 6ª edição

Em 2013, a centenária marca italiana e agora sul-coreana Fila apresentou ao mundo o Kenya Racer, que ganhou o apelido de KR, que nomeia uma família de modelos para corrida de rua. E para celebrar o dez anos do modelo, fabricado 100% aqui no Brasil, acabam de lançar a a sexta edição, o KR6 (R$ 599,90), à venda no e-commerce oficial. O tênis de corrida da Fila mais leve, o KR continua com 162g (tamanho 40), é indicado para treinos intervalados e, segundo os testadores, vai muito bem até em maratonas.

KR6/ Foto: Fila

A principal mudança foi o EVA da entressola. Desenvolvido aqui no Brasil, no laboratório de desenvolvimento da DAAS (RS), utilizado pela Fila e outras marcas, conseguiram dar mais amortecimento e maciez ao material sem aumento de peso. E ajustaram alguns pedidos da equipe de atletas e testadores da marca: Luísa Baptista, Laurindo Nunes, Frank Silvestrin, Jaqueline Weber, Lah Fabrini, Vagner Noronha e Bruno Bem Levinho. Segundo a Fila, o modelo também ganhou durabilidade, pode rodar até mil quilômetros. A média de durabilidade de um tênis de corrida é entre 400 e 600 km.

Alça do KR6/ Foto: Fila

O KR6 tem um novo cabedal, super respirável chamado Skin Tech, que é confeccionado com materiais avançados que se transformam em uma segunda pele e vestem os pés com máxima precisão para oferecer uma passada muito mais eficiente. A entressola é feita com a nova, e mais leve, tecnologia Speed Tech Foam - o composto garante máxima responsividade e ainda mais velocidade. A palmilha continua furadinha. Os testadores conseguiram correr até 5% mais rápido com o KR6, comparado com o KR5. E o solado apresenta uma borracha que oferece tração extraordinária no asfalto e garante mais resistência e estabilidade do início da corrida à linha de chegada, evitam tombos e escorregões na chuva ou com pista molhada. Outro detalhe, que eu gostei particularmente, é a nova alça, que facilita calçar e descalçar o tênis. É aquele modelo bem levinho, drop 6mm, para socar o pau.

Solado/ Foto: Fila

"Queríamos celebrar esses 10 anos de KR com um novo lançamento da família, aprimorando as tecnologias que desenvolvemos no laboratório de biomecânica da FILA, que é uma referência na América do Sul. Nosso objetivo é estar cada vez mais presente no universo do running, o KR6 é o resultado de toda a dedicação e pesquisa que realizamos ao lado dos nossos atletas", destaca Adriana Magalhães David, head de branding e marketing da FILA Brasil.