Fotop, empresa de fotos em corridas de rua, dobra de tamanho a cada ano

Os brasileiros amam os fotógrafos nas corridas de rua. Fazem mil poses e até param para saírem bonitos na foto. Uma das maiores empresas nesse mercado é a Fotop. Ela tem dobrado de tamanho a cada ano, desde 2015 - com exceção da pandemia. Reúne 32 mil fotógrafos, já clicou 80 mil eventos na plataforma e cobre cerca de 1.500 corridas por mês no Brasil e também no exterior. Dia 5 de novembro estavam em Portugal, na Maratona do Porto. Para contar os bastidores desse serviço que não para de crescer, entrevistamos com exclusividade André Chaco, CEO da Fotop, que é dentista de formação e totalmente apaixonado por fotografia. A empresa brasileira já opera também na Itália, Austrália, Equador, Colômbia e Irlanda.

Foto: André Chaco/Fotop

No começo do século, quem iniciou o serviço fotográfico nas corridas de rua foi o Ativo. Nessa época, André Chaco tocava dois sites, o WebVenture e o WebRun. Ele analisava o projeto do Ativo e considerava um mau negócio, que não pararia em pé - já que naquela época as fotos eram as analógicas, que eram enviadas pelos Correios - e as plataformas muito lentas para subir as fotografias. O corredor tinha que olhar foto por foto para se "achar" nelas. Hoje tudo "acelerou", as fotos são digitais, há centenas de fotógrafos nas provas, há reconhecimento facial de busca, e as fotos sobem no mesmo dia na plataforma da Fotop. Outro ponto, vão começar a fazer curadoria das fotos, querem oferecer uma experiência melhor aos corredores na hora da compra, e em vez de subir 200 a 300 fotos de cada um, vão fazer uma pré-seleção das melhores.

Foto: Equipe Fotop em Portugal

Como são as operações fora do Brasil?

André Chaco - Estamos em Portugal, Itália, Austrália, Equador, Colômbia e Irlanda. No dia 5 de novembro fomos para a Maratona do Porto, prova que já operamos desde 2019. Negociei nossa plataforma com o organizador, meu curso de operação era mais baixo do que o dele. Alugamos a nossa ferramenta durante dois anos, de 2017 a 2019. Mas ele não estava muito interessado em ver o negócio crescer, e compramos dele, rebatizamos a empresa lá em Portugal - que era Agora em Fotos para Foto em Portugal. Lá foi o primeiro lugar no exterior. Pensamos em entrar nos EUA, mas a operação lá é mais difícil do que na Europa.

Quando resolveu entrar nesse mercado?

André Chaco - Lá no começo, fazia os cálculos olhando o Ativo e falava: Esse negócio não para de pé. Pensava, esses caras são muito loucos, a conta não fecha, mas obviamente eu estava errado. Ficamos um tempinho estudando no mercado, sabendo que a gente tinha condição tecnológica de fazer acontecer. Eu já trabalhava com fotografia. Eu já vendia fotografia para os ralis.

Como tudo começou?

André Chaco - Eu praticava escalada e meu amigo, quase irmão hoje, o Renato Cukier também, em 1996 fui pela primeira vez escalar no gelo, na época não encontrava informações sobre isso. Na internet tinha um ou dois sites muito pobres, e como o Renato já trabalhava com com produção de sites, ele me propôs fazer um site de escalada, e criamos o WebVenture. A ideia era ter um site de conteúdo que nos obrigaria a ir para os lugares, para escrever, para conhecer, para fotografar. O lançamento oficial foi janeiro de 97. E tudo que a gente planejou deu errado, porque na verdade a gente começou a ficar preso fazendo o site, não íamos mais escalar porque recebíamos os conteúdos. A Abril nos procurou, para sermos parceiros de conteúdo, mas a primeira orientação foi contratarmos um jornalista, disseram que eu escrevia mal e demais. Contratamos jornalistas. O site cresceu. Até que, em 1998, a gente entrou para ser a sessão de aventura do UOL, migramos em janeiro de 99. E começamos a fazer conteúdo para uns 10 portais, Globo, IG, MSN. Fizemos a rádio dos Sertões, começarmos a cobrir os eventos com webcam, com atualizações de imagens a cada 30 segundos. Criamos o outro site, o 360º, que era no Terra.

Quando começaram a vender as fotos?

André Chaco - Foi no Sertões, em 2001. Já estava com uma câmera melhor e no último dia do Rally, eu já tinha um CD de todos os pilotos, e vendia para eles na festa de encerramento. Nosso trabalho era absolutamente insano. No ano seguinte já mandava para os pilotos as fotos por e-mail. E tínhamos um negócio anual nessa prova.

E nas corridas de rua, quando entraram?

André Chaco - Criamos o WebRun em 2002, fizemos uma sociedade com o Harry Thonas Jr, que tinha um site chamado Maratona. Mas a primeira corrida foi uma Nike 10k, que a marca nos contratou para fazer as fotos. A Nike estava começando a investir bastante em running. Fizemos uma reunião, queriam um projeto de publicidade diferente, dar uma foto para cada corredor. Topamos, foi em 2004. Topamos, eu não tinha a menor ideia de como a gente ia fazer isso, mas eu não ia perder uma chance de fazer um negócio desses para a Nike. Cheguei no escritório e falei para o Renato, que disse que eu tinha enlouquecido, mas ele acabou bolando um programa de computador para ajudar a fazer essa identificação e chamamos todos os amigos fotógrafos. Fomos lá, fizemos as fotos e deu tudo certo. E como já tínhamos uma lojinha virtual, para começar a fotografar as corridas foi um passo. Já tínhamos o sistema para isso, de identificar os corredores. E começamos a vender, principalmente digital, fotos de algumas corridas. E eu estava errado mesmo, o negócio começou a dar certo. E eu, que era dentista de formação, virei o cara do Photoshop. Começamos a vender, pelo site, as fotos os campeonatos de rali e das corridas em 2005.

E quando separou a sessão de fotos do WebRun?

André Chaco - Então, os negócios foram crescendo até 2012, quando passamos por uma consultoria no meio do caminho. E aí fundei com o Renato e mais outros sócios uma agência de fotografia chamada foto Arena. Antes a gente era igual pato, fazia três coisas malfeitas: inscrições, fotos e conteúdo. Então em 2012, passamos por uma reorganização interna grande, e fizemos a separação das coisas. Criamos três estruturas e no final de 2014 resolvemos realmente separar tudo. WebRun com conteúdo, TicketSports com inscrições e Fotop com as fotos. E as inscrições são para provas de todos os tipos de esportes, e a Fotop para fotos de todos os tipos de esporte. O Renato foi para a TicketSports e eu para a Fotop. E crescemos muito, a Fotop faz as fotos da Arena Corinthians, por exemplo, nós que montamos a ferramenta para eles.

Foto: Fotop

Como ser diferente com várias empresas oferecendo fotos nas corridas de rua?

André Chaco - Nosso diferencial é a tecnologia. Começamos a fazer parcerias com os organizadores, e nas provas onde não tínhamos fotógrafos, fazíamos acordo com os fotógrafos locais. A Fotop dobra de tamanho desde 2015, com exceção da pandemia. Este ano já virou um problema, é o terceiro ano seguido que estamos na casa da dezena de milhão de reais de faturamento, então começa a ficar mais difícil dobrar de tamanho. O que percebemos, é havia uma capacidade muito limitada de prospectar todos os organizadores. Nossa operação era centralizada no nosso escritório em São Paulo, o que dificultava muita nossa expansão. Percebemos que várias provas não eram interessantes para a gente, mas continuavam sendo interessantes pro fotógrafo. Então em 2017 tivemos uma grande sacada: virar uma plataforma na qual paramos de ser donos dos eventos e começamos a empoderar o fotógrafo, para ele trazer os eventos. E assim, fotógrafos no Brasil inteiro se motivaram a trazer mais evento para dentro da Fotop. Ele fecha com o organizador de evento e coloca na plataforma. Os fotógrafos viraram nosso motor de crescimento. O fotógrafo sobe as fotos e o sistema já ajusta a qualidade e faz a identificação do corredor pelo peitoral e até faz reconhecimento facial. Antes isso era na mão, virávamos a noite fazendo isso. Naquela época eram 200 mil fotos, hoje a inteligência lê o peitoral, e são 8 milhões de fotos por fim de semana. E trabalham com dois sistemas de remuneração, ou por fee fixo por evento, ou o fotógrafo passa uma porcentagem das fotos vendidas para a Fotop, cerca de 25%, e combinam uma porcentagem para o organizador também. Tem casos de fotógrafos que conseguem comprar carros após as corridas ou até dar entrada em apartamentos. E fazemos pacotes diferentes para as corridas, agora na São Silvestre o corredor já pode fechar um pacote antes, e você começa a receber as fotos minutos depois de correr no WhatsApp.

