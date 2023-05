Golden Run SP terá espaço exclusivo para mulheres

Neste domingo, 21 de maio, a ASICS Golden Run São Paulo vai oferecer o inédito espaço ASICS Lume Club, na Arena da prova, no Parque do Povo. O espaço, exclusivo para mulheres, vai contar com massagem, hidratação, café e totem de fotos para todas as inscritas. Para acessá-lo basta mostrar o número de peito.

Foto: Asics

Para quem ainda não conhece, o ASICS Lume Club é uma plataforma feminina na América Latina que tem como objetivo principal democratizar ainda mais a corrida ao ampliar e incentivar a presença de mulheres no esporte. Assim, para apoiar e valorizar a presença feminina na corrida de rua,

No quesito ESG, a Golden Run 2023 está incluída no pilar de sustentabilidade da marca, com destaque para a sacola do kit da prova feita de plástico reciclado, cada uma foi produzida com o equivalente a 8,3 copos de água de 200ml. Outro ponto é a gestão de todos os resíduos da prova. Para garantir que todo o lixo gerado tenha um descarte adequado, a ASICS fechou uma parceria com o projeto "Meu Lixo Meu" que fará essa gestão dos resíduos recicláveis e orgânicos durante o evento.

Premiação em dinheiro para elite e medalha TOP 100

Outra novidade, haverá também premiação em dinheiro para os cinco primeiros atletas de elite, femininos e masculinos, nas duas distâncias: 21km e 10km. O destaque fica para o ganhador e a ganhadora dos 21km que levará uma premiação recorde de R$ 10.000,00. Além disso, os 100 primeiros atletas inscritos na categoria Geral da Meia Maratona receberão a medalha especial TOP 100, além da medalha de participação, foto abaixo.

Foto: Asics

Outro detalhe, a inclusão. Mais de 100 atletas estão inscritos na categoria PCD cuja premiação será feita por categoria. Além disso, para promover a inclusão, a prova conta com uma equipe de massagistas com deficiência visual.

A retirada dos kits da ASICS Golden Run já está rolando e vai até sábado, 20 de maio, na Loja ASICS do Shopping Morumbi (Av. Roque Petroni Júnior, 1089 - Loja 14).