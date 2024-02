Granado Pink São Paulo confirmada para 10 de março

"A Corrida Granado Pink em São Paulo é uma celebração à mulher com o autocuidado no núcleo do evento esportivo. O esporte faz parte de uma vida mais saudável, e as ativações disponíveis para elas após a superação também têm relação com esse propósito neste mês especial", afirma Higo Lopes, gerente de Marketing da Granado.

Após superarem os 5 km pelo Parque Villa-Lobos, as atletas terão uma manhã de bem-estar e autocuidado. A arena montada no interior do parque vai oferecer massagem, esmaltação de unhas e outras ações. A organização da prova é da 5 Oceans Brasil

As inscrições são limitadas e podem ser feitas a partir do site oficial do evento: www.corridagranadopink.com.br, ou pelo Ticket Sports. Além de número de peito, camiseta e medalha (para as que concluírem a distância), a inscrição dá direito a um kit bem caprichado, com: cera nutritiva unhas e cutículas Pink Granado, polvilho Antisséptico Pink, sachets Escalda-pés Granado Pink, gel para Pés e Pernas Cansadas Pink, álcool em Gel Antisséptico Pink e lenço Antisséptico. O lote promocional de abertura de inscrições tem valor de R$ 199,90 (mais taxas), limitado a apenas 500 vagas depois retornar ao valor normal de R$ 219,90 (mais taxas).

O Circuito Granado Pink é o primeiro do Brasil a se comprometer com a certificação Lixo Zero, a qual atesta que mais de 90% dos resíduos gerados nos eventos é separado, pesado, coletado e enviados para destinações circulares, como a reciclagem, o reaproveitamento e a compostagem. Essa iniciativa representa o avanço da conscientização para a economia circular no Brasil. Está será a segunda edição do evento na capital paulista. No ano passado, foi realizado no mesmo mês, no Shopping Anália Franco.