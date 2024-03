Grit X2 Pro é o novo smartwatch da Polar para desbravar trilhas

Se você é um dos corredores que foi fisgado pelo trail running vai adorar esta novidade. De olho nas estatísticas que comprovam a crescente migração dos corredores do asfalto para as trilhas, a Polar acaba de lançar globalmente o novo Grit X2 Pro. O smartwatch tem GPS mais potente, sincronização com os percursos do Strava, lanterna, aferição de velocidade vertical, está mais resistente, a bateria dura até dez dias, e tem uma tecnologia que ajuda o corredor a encontrar o caminho para voltar ao ponte de partida. O modelo tem ainda certificação militar, caixa de alumínio e realiza teste de saturação e ECG. A pré-venda começa nesta quarta-feira, 20 de março, no site oficial da Polar, nas cores: Night Black e Stone-Gray no valor de R$ 5.999, ou no modelo Titan (armação frontal feita de titânio aeroespacial), em Autumn Leather e Black Silicone, por R$ 6.999. O início das entregas em território brasileiro está previsto para maio.

Foto: Polar

"Ciência, precisão e coragem são os valores incorporados pelos nossos relógios Grit X Pro, que há tempos são populares entre militares, bombeiros e entre aqueles que treinam sob condições extremas", explica Sander Werring, CEO da Polar Electro. "Com o Polar Grit X2 Pro, levamos essa precisão, durabilidade e design a outro patamar, oferecendo recursos acessíveis de biossensoriamento e esportes para capacitar todos a explorar o mundo a seu redor - e a si mesmo - com total confiança, orientação e estilo", conclui. No coração do Polar Grit X2 Pro está o Polar Elixir(TM), a inovadora plataforma de tecnologia de fusão de sensores da empresa, que traz o monitoramento óptico de frequência cardíaca da quarta geração, leituras de ECG no pulso, níveis de oxigênio no sangue, SpO2 e monitoramento noturno da temperatura da pele. Durante as corridas, caminhadas e trilhas, os usuários podem visualizar a velocidade vertical, bem como a velocidade média de subida em 30 segundos (VAM) em terrenos variados e em tempo real. E, além disso, a nova métrica de velocidade 3D calcula a velocidade real à medida que os usuários sobem e avançam, dando ao usuário uma taxa de subida. Todos esses dados parecem em uma tela touchscreen AMOLED de 1,39" e alta resolução de 326 pontos por polegada, 15% maior do que as gerações anteriores da família Grit X. Esse espaço extra acomoda vários widgets, painéis, telas de treino e mostradores de relógio - incluindo um novo e charmoso mostrador digital com um design retrô arrojado que evoca uma sensação de nostalgia dos anos 80.

Foto: Polar

Orientação volta a volta

Produzido de acordo com os mais recentes padrões militares de durabilidade, o relógio conta com um conjunto completo de ferramentas de navegação e orientação de percurso, incluindo mapas topográficos integrados, como o novo recurso Trilha de navegação, a tecnologia de orientação volta a volta do Komoot, e a nova sincronização automática de percursos do Strava. O Grit X2 Pro vem pré-instalado com mapas da Europa e da América do Norte, detalhes de edifícios, parques, principais, redes rodoviárias, ruas e vias pluviais. Para melhorar a experiência em mapas topográficos, os usuários ainda podem baixar os ainda mais detalhados com linhas de contorno e regiões adicionais sem custo, através do Polar Flow.

Foto: Polar

Além das ferramentas de navegação, o Polar Grit X2 Pro possui bateria de até 140 horas, no modo de treino com economia de energia; 43 horas no modo de desempenho máximo e até 10 dias no modo smartwatch. O produto ainda conta com o modo lanterna integrado e 32 GB de armazenamento para salvar dados de treino, mapas e várias rotas de uso offline.

O novo relógio também está disponível na edição especial Titan, Ele ainda oferece uma pulseira de couro adicional com forro interno de cortiça antibacteriano para maior conforto, respirabilidade e estilo.