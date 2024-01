Hugo Farias revela próximo desafio no Bola da Vez

Como surgiu a ideia

"Num processo de reflexão sobre o que fazer com o meu tempo e sobre legado, sobre contribuição, veio a ideia de correr uma maratona. Eu já tinha feito uma. Por que maratona? Porque para a grande maioria das pessoas, a maratona é algo muito difícil. Aí eu pensei: 'Será que se eu fizer uma maratona por dia durante um ano, será que é possível? Será que alguém já fez isso?' Eu fui pesquisar e descobri que isso já tinha sido feito. Isso me mostrou que era possível.... E pela natureza da minha atividade profissional e pelo nível de responsabilidade que eu tinha, eu não conseguiria fazer as duas coisas ao mesmo tempo: trabalhar e correr, executar o projeto. Então eu decidi pedir demissão e me dedicar inteiramente ao projeto."

Planejamento

"Bom, no processo de planejamento do projeto me veio a ideia de gerar uma contribuição. E a principal contribuição que me veio à cabeça foi gerar uma contribuição científica. Já que eu estaria fazendo todo esse esforço físico e mental, será que isso poderia gerar alguma contribuição? E foi aí que eu procurei o Instituto do Coração. Mandei uma mensagem pelo Instagram. Falei: 'Olha, eu vou fazer essa maluquice aqui. Vocês acham que isso aqui pode gerar alguma contribuição?' Eles me responderam. Pediram para eu ir até o Incor. Cheguei lá, tinha uma equipe me esperando. Conversamos, eles viram que era sério o que eu estava falando e disseram: 'Olha, já existe muita coisa na literatura que fala sobre o efeito desse tipo de esforço no sistema cardiorrespiratório, mas nada dessa magnitude. A gente topa te acompanhar. Vamos submeter isso para um comitê de ética para avaliação. Eles aprovando, a gente senta, escreve um protocolo de pesquisa, assina um contrato e aí a gente te acompanha todos os meses'. E assim foi. O Comitê de Ética aprovou faltando dois meses para iniciar o projeto. Fizemos todo o acompanhamento. Assinamos um contrato com cláusulas de saída, porque se isso oferecesse algum risco para a minha vida, eles poderiam interromper. Eu não estava muito preocupado com isso, porque eu iria correr numa zona de frequência cardíaca de conforto, mas isso seria acompanhado e isso me traria credibilidade e segurança também. Mas a principal ideia que veio à mente foi a contribuição científica."