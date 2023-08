Inscrições da Disney Magic Run esgotam em 24 horas

As inscrições para a 7ª edição da corrida Disney Magic Run esgotaram em apenas um dia. O evento será realizado em 29 de outubro, em São Paulo (SP), e retirada dos kits acontecerá às vésperas do evento A segunda edição da Maratona Fila em São Paulo também está com as inscrições esgotadas desde julho, a prova vai ser realizada em 27 de agosto, e a foram disponibilizadas 50% mais vagas do que no ano passado.

Foto: Disney

Os mais de dez mil participantes da corrida da Disney poderão retirar o kit nos dias 27/10 (10h às 20h) e 28/10 (10h às 18h), no Ginásio do Ibirapuera (R. Manuel da Nóbrega, 1361 - Ibirapuera, São Paulo - SP, 04001-084). O kit dá direito a número de peito, camiseta para cada inscrito e 'sacochila'. Além disso, durante a retirada, o público terá a chance de aproveitar ativações especiais e os que completarem os trajetos durante o evento levarão para casa a medalha exclusiva desta edição. Realizada pela Norte Marketing, a 7ª Disney Magic Run conta com patrocínio máster de Nubank Ultravioeta, além de Ace - a marca esportiva da C&A -, Tang e A.C.Camargo Cancer Center como patrocinadores e Grendene Kids, O Boticário, Rádio Disney e Achilles Brazil como apoiadores.

Foto: FILA

Promovido em parceria com a Beta Sports, a 2ª Maratona da Fila acontecerá na Universidade de São Paulo (USP), na capital paulista, tradicional ponto de treinos e encontro de profissionais e grandes assessorias; e vai receber 3 mil corredores de rua. Como parte da estratégia da FILA em reforçar seu posicionamento no running, a marca unirá recordes, superação e tecnologia para lançar seu 1º super tênis, o Racer Carbon 2. Todos os atletas da marca correrão a prova com o veloz lançamento. Entre as ativações, os participantes poderão realizar a gravação de medalhas, participar do desafio Strava dentro do percurso e ganhar uma camiseta customizada pela marca, exclusiva para os atletas que conquistarem o pódio em alguma das categorias. Nesta edição, outra importante novidade será o stand de vendas FILA (com 75 m²) montado para atender todo o público e vender os principais produtos da linha Running da marca.

Os cinco primeiros classificados na categoria Elite, tanto do ranking feminino quanto do masculino, receberão prêmios em dinheiro. Serão R$9.000 para o 1º lugar, R$5.000 para o 2º, R$3.000 para o 3º, R$2.000 para o 4º lugar e R$1.000 para o 5º colocado. Entre todos os inscritos, a prova receberá centenas de corredores amadores e outras dezenas de profissionais.

Entre os gigantes do atletismo, 13 atletas de elite, que são patrocinados pela FILA, estarão na disputa, como o atual campeão da prova Vagner Noronha, a campeã da categoria Feminina e também campeã da Maratona Internacional de Porto Alegre Marlei Willers, o recordista sul-americano da Comrades Marathon Laurindo Nunes, o ouro nos 1.500m do Mundial Paralímpico em Paris Yeltsin Jacques, a campeã nos 800m do Meeting de Meilen, na Suíça, Jaqueline Weber.

Completando a lista, a campeã dos 10k de Montevidéu Gabriela Bender, a campeã do GP Extreme Brasília 2022 Bia Neres, o campeão do Capixaba de Ferro Luis Ohde e um dos principais nomes do triathlon brasileiro Frank Silvestrin. Além dos profissionais, estarão presentes os atletas Bruno BemLevinho (que soma 14 maratonas disputadas), Guilherme Guido (4 vezes campeão do Ironman 70.3), Lah Fabrini (1ª colocada geral do Ironman Florianópolis) e Alana Sicoli (que já correu as seis maiores maratonas do mundo).

Ao lado de importantes marcas que apoiam o esporte, como as patrocinadoras Vick e Sallve, as parceiras Michelob, café zinn e Probiótica, e o apoio da Mais Pura, Instituto Olimpo, Strava, Dobro e Caffeine Army, a 2ª edição da maratona reforça o investimento da FILA na categoria e o reconhecimento do público, simbolizado pelo recordes de inscritos.