Instituto Olga Kos promove Corrida Kids gratuita em celebração ao Dia das Crianças

Que tal já começar a festejar o Dia das Crianças neste domingo, 8 de outubro? O Instituto Olga Kos, uma associação sem fins lucrativos, que desenvolve projetos artísticos e esportivos aprovados em leis de incentivo fiscal, para atender, prioritariamente, crianças, jovens e adultos com deficiência; está preparando a Corrida Kids Olga Kos - Esporte para a Inclusão. Ela tem entrada gratuita e será na pista de atletismo do Centro Olímpico, ao lado do Parque das Bicicletas, na zona sul paulistana. As inscrições já se encerram, mas convocam o público para torcer pelas crianças.

Foto: Instituto Olga Kos

O evento tem o propósito de estimular as crianças para que, desde cedo, aprendam que praticar esportes é uma boa maneira de se divertir e cuidar da saúde, do bem-estar e da autoestima. Em edições anteriores, que reuniram, aproximadamente 1.500 crianças, por exemplo, pais e responsáveis que acompanharam suas crianças, foram unânimes em ressaltar o quanto as corridas foram benéficas para elas. Estas opiniões têm sido corroboradas por especialistas que elencam entre os benefícios que a corrida proporciona às crianças, os seguintes: combate o sedentarismo e a obesidade; estimula a concentração; favorece o equilíbrio e a coordenação motora; aumenta a força física, a agilidade e a resistência; incentiva a inclusão, a socialização e o respeito às diferenças; e é uma atividade lúdica e divertida.

Outro ponto destacado pelo instituto é a importância de salientar que a conscientização é um aspecto fundamental da Corrida Kids. Segundo o IBGE, o Brasil é um dos países com maiores índices de violência escolar, sobretudo pelo bullying, sendo que 40% dos estudantes admitem já ter sido vítimas. Situação vivida, em sua maioria, por crianças com deficiência e negras.

A corrida é uma realização da Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo e patrocinado pelas empresas: Ri Happy, PB Kids, Sky, Nacional Tubos, Local Frio, Rehau, PowerSafe, Shimadzu e Nacional Aços.

Serviço Evento: Corrida Kids Olga Kos - Esporte para a Inclusão. Data: 08 de outubro Concentração: 7h Largada: 8h, em ondas, sete crianças por vez. É dividido por idade. Local: Pista de Atletismo do Centro Olímpico - Parque das bicicletas Endereço: Alameda Iraé, 35 - Indianópolis - São Paulo