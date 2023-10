Intratreino para corredores de rua

Além do fortalecimento, cada vez mais corredores de rua se dão conta da importância da suplementação, inclusive no meio dos longões, meias, maratonas e ultras. É o intratreino. Como o nome já diz, é uma suplementação que se faz durante o treino, a partir dos 45 minutos de esforço, para retardar a fatiga e dar mais força e energia. Para falar sobre o tema, o blog entrevistou quatro especialistas.

Foto: Detroit Free Press

Primeiramente, com a ajuda do preparador físico Lucca Frazão (palestrante, criador do Método Frazão+20)vamos descrever o que seria um "longão":" É uma sessão de treinamento de longa distância de corrida de rua, que tem como objetivo principal desenvolver a resistência muscular e a capacidade aeróbia de um corredor, seja ele amador ou profissional. Esse tipo de treino é fundamental para preparar os corredores para competições de média a longa distância, como meias maratonas (21km) e maratonas (42km195m). Alguns atletas de alto rendimento, utilizam esse treinamento para melhorar a performance inclusive de provas de curtas distâncias."

"Pelo fato da corrida de rua ser uma atividade aeróbia e de movimentos repetidos, é necessário que os corredores façam fortalecimento muscular, para conseguir manter o rendimento do pace (performance) durante as corridas, evitando lesões e, principalmente, treinar a força muscular, utilizando exercícios físicos tais como: musculação e treinamento funcional para melhorar a explosão durante as provas específicas", destaca Lucca. Ele acrescenta que o ideal, seria que os treinamentos sejam monitorados por profissionais de educação física, para planejar, avaliar e executar os melhores exercícios e tipos de treinamentos para que o resultado venha de uma maneira segura e eficaz.

Foto: Gustavo Barquilha/Integralmédica

O Educador Físico Gustavo Barquilha é mestre em ciências do movimento humano. Atuoumais de 15 anos como personal trainer e preparador físico. Ele, que já trabalhou com onze diferentes modalidades, explica que quando se visa qualidade de treino tem que se pensar em manter a intensidade. E para se conseguir isso em endurance é indicado o intratreino, que vai retardar a fatiga. "O ideal é não esperar entrar em fadiga porque uma vez que você começou a fadigar o seu desempenho vai declinar, cada vez mais", explica Gustavo.

Muito usado no ciclismo, o atleta já sai de casa com ele, leva na garrafinha, um suplemento em pó que é diluído em água. O maratonista está acostumado a levar o gel de carboidrato no bolso. Mas os fundistas da elite fazem o intratreino nos postos de hidratação, cada um deles tem uma garrafinha diferente, nas majors sempre é possível observar a variedade de garrafinhas, que o apoio dos atletas coloca sobre a mesa. "O intratreino é usado nas mais diversas modalidades, do jiu-jítsu ao ciclismo, inclusive na musculação", cita Gustavo. O objetivo é não fatigar e aumentar a força e a potência. Não confundir com anabolizantes ou chip da beleza. O intratreino não contém anabolizantes ou hormônios, e não é considerado doping. "O intratreino é utilizado para o atleta não quebrar em provas longas", esclarece.

Por regulamentação, a suplementação não precisa de receita, mas é o nutricionista que vai ajustar de acordo com a dieta e as característica de cada atleta. Não há receita de bolo, já que cada um de nós é único. Hoje já observamos treinadores e médicos do esporte fazendo esta orientação, mas o mais indicado é procurar um nutricionista.

Os produtos, como o Hydra X, da Intergralmédica, são ricos em nos nutrientes necessários. Possui três tipos diferentes de carboidratos, para fornecer energia rápida, e também aminoácidos, que nosso organismo não produz, que otimizam o fornecimento de energia e também aceleram a recuperação muscular, diminuindo a dor e sem perder massa muscular, e evitando câimbras. "Durante a atividade física a gente não perde só água, perde sais minerais e eletrólitos", explica Gustavo. Os trabalhos recentes indicam usar o intratreino em sessões superiores a 45 minutos. "Usando o intratreino você posterga a fadiga ao máximo, mas uma hora ela vai chegar", explica Gustavo. Ele observa que a câimbra geralmente vem quando a pessoa faz muita força, ou algo que ainda não estava preparado para fazer.

Foto: Integralmédica

JEJUM

Gustavo alerta que muita gente costuma ir treinar cedinho e em jejum, e se treinar muito forte durante um tempo superior a 45 minutos pode ter os sintomas clássicos de polissemia: começa a ficar um pouco mais gelado, ter tontura e uma fadiga muito forte. Isso tudo porque foi fazer um treino longo sem comer antes. É muito comum ouvir dos maratonistas do muro do km 32, tem antes do fim da prova, quando muitos "quebram". Gustavo explica que, na maioria das vezes, o erro não está na suplementação mas sim no treino. "Se você estiver treinando errado, o intratreino não vai fazer milagres", explica Gustavo.

Entre os benefícios desta suplementação no meio do treino é te deixar disposto para o próximos treinos. Como água, o ideal não é sentir sede para tomar, mas se hidratar para não ter cedo. No intratreino, o ideal é não sentir fadiga, mas fazer a suplementação antes que isso aconteça.

Foto: Berlin Marathon

PERFORMANCE

A nutricionista Natália Rubino afirma que a suplementação intratreino é de extrema importância para treinos e provas com duração superior a uma hora. Após esse período, nossos estoques de glicogênio muscular (reserva de energia) começam a reduzir e isso pode impactar negativamente no desempenho dos treinos e provas e também na recuperação muscular pós treino. A suplementação age justamente impedindo que as reservas de energia do corpo se esgotem ou sejam prejudicialmente reduzidas, sendo um fator determinante para a manutenção da performance.

"Quando utilizamos uma suplementação intratreino conseguimos aumentar a capacidade de energia e resistência do músculo para executar os movimentos com maior eficiência. Com isso, fazemos com que a performance seja mantida do começo ao fim do exercício físico, além de proporcionar uma recuperação mais rápida e eficiente no pós treino. A suplementação intratreino também evita o desgaste excessivo e acelera a recuperação muscular, permitindo o retorno mais rápido à prática de novas atividades físicas", explica Natália.

A nutricionista Luanna Caramalac Munaro adverte, que como próprio nome suplemento já diz se trata de um complemento. "A suplementação nunca deve ser a base ela, mas o complemento. Então primeiro é super importante ajustar a dieta, ajustar os macro e micronutrientes, e aquilo que o paciente não conseguir alcançar pela alimentação, entra na suplementação", explica. Ou seja, a suplementação intratreino é indicada, quando o paciente não tá conseguindo suprir as necessidades nutricionais só com alimentação; não tá conseguindo bater as quantidades de macronutrientes proteínas carboidratos lipídios só pela alimentação. "Quando esse treino ou prova está exigindo dele uma energia maior do que é o que ele está ingerindo de comida. E aí também é indicado quando paciente precisa de um up na hora do treino", orienta.