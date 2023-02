Invincible 3, o tênis de corrida da Nike com o maior amortecimento

Outro dia fui à consulta com o ortopedista ver meus joelhos velhos de guerra. O esquerdo está bem judiado. Corro desde 1990, fui atropelada em 1993, tive ruptura total do ligamento cruzado anterior etc. e tal. Ele me deu quatro ordens que estou seguindo à risca para continuar a correr por muitos anos: tênis com amortecimento extra, fazer sempre fortalecimento, correr distâncias menores e emagrecer. E, pelo jeito, deve ter mais corredores como eu, que por indicação médica tem que procurar tênis com mais amortecimento. A Nike acaba de lançar no Brasil o modelo Invincible 3 (R$ 1.499,99), apenas para os membros do e-commerce, o tênis de corrida com o maior amortecimento da marca . A venda geral começa em 15 de fevereiro.

Nike Invincible3 pesa 310 g (tamanho 42 masculino) Foto: Estadão

"Para nós, o mais importante é o corredor se sentir confortável e não ter distrações durante o treino ou a prova. A terceira versão do Invincible propõe exatamente isso, ou seja, traz ainda mais amortecimento por toda a entressola, aliado a melhor estabilidade - elementos fundamentais para um bom desempenho", explica Gustavo Viana, diretor de marketing da Fisia, Distribuidora Oficial Nike no Brasil.

O novo modelo, segundo a Nike, foi feito especificamente para dar o suporte necessário para seus treinos e corridas mais desafiadoras ou para dias de corrida regenerativa. Ele oferece conforto, retorno de energia, maciez e suporte leve para todos os quilômetros. Traz ainda mais espuma ZoomX na entressola e amortecimento super macio em todas as áreas, o que favorece passadas mais suaves, devolve mais energia e ajuda a poupar o corredor. A geometria da sola do Invincible 3 e a malha mais ampla na parte dianteira dos pés garante passadas mais estáveis e transições fluidas quando comparadas à transição mais propulsora dos calçados com placas. O solado em waffle oferece uma tração ainda mais durável, enquanto painéis em Flyknit elástico promovem uma sensação de conforto.

Parte anterior do Invincible3 é mais larga que dos outros modelos da marca Foto: Estadão

Atualizações importantes do Nike Invincible 3:

O novo modelo apresenta um cabedal evoluído com zonas de respirabilidade nas áreas onde o pé mais esquenta. É forte e resistente, mantendo segurança e estabilidade a cada quilômetro. Fios ondulados na área central adicionam estabilidade e suporte;

A espuma Nike ZoomX é responsiva e leve, proporcionando elasticidade em cada passo. Com o formato de geometria rocker, a espuma dá suporte durante as três fases da passada do corredor. Ela oferece flexibilidade ao levantar o pé, a passada suave quando avança para a frente e amortecimento no contato com o chão;

Espumas com alturas maiores dão uma sensação ainda mais macia. Um formato largo na dianteira garante uma corrida mais estável.

Drop: 9 mm (31 mm no calcanhar/ 40 mm no antepé)

Peso: 310 gramas (tamanho 42 masculino)

Peso: 258 gramas (tamanho 39 feminino)

Link para compra: https://www.nike.com.br/busca?term=invencible%203