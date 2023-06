João Traven, o maratonista por trás do sucesso da Maratona do Rio

Em 1981, o carioca João Traven pegou sua bicicleta e fez o trajeto da Maratona do Rio, acompanhando os atletas. Ele ainda não corria, mas quis conferir de pertinho o que seria correr 42 km. Treinou um ano e fez a edição seguinte correndo. Depois correu centenas de provas, e no caminho foi reparando tudo que daria para ser melhorado, na visão do corredor. Dez anos depois, ele investiu no seguimento, numa empresa organizadora de corridas de rua, a Spiridon. Em 2003, assumiu a organização da Maratona do Rio, com largada no Recreio e chegada no Aterro, que com o tempo se tornou a mais desejada pelos corredores brasileiros. A próxima edição ocorre neste fim de semana, com duas provas no sábado (5km e 21km) e duas no domingo (42km e 10 km), totalizando 40 mil pessoas, recorde de inscrições.

Foto: Maratona do Rio

Na bagagem de dezenas de maratonas, só de Nova York foram 20, a primeira delas foi em 1988. "Ali eu vi o que era uma maratona de verdade. Fiquei impressionado e decidi fazer uma no Rio", conta Traven, que concedeu entrevista exclusiva. Confira abaixo.

Quais são os principais destaques deste ano?

João Traven - Temos a Casa da Maratona na Marina da Glória, local da expo, com uma super loja da adidas, shows, onde vão rolar as largadas e chegadas, da entrega dos kits, exceto dos VIPS, que é no Shopping Leblon. Esse kit é diferenciado e dá direto a área VIP, com banheiro separado. Este ano temos outra novidade, que é o Jantar de Massas no Rio Scenarium, o ingresso é vendido a parte (R$ 150), que era uma coisa que planejamos fazer há muito tempo, será na sexta e no sábado. É uma casa de show e vamos ter uma bateria de Escola de Samba. Todos os atletas da elite foram convidados a participar. Vai ser bem legal, já é sucesso. No percurso haverá shows em vários pontos, cinco pontos de isotônicos, ponto de alimentação de biscoito e banana, posto de gel, postos de água a cada 3 km, mais as ativações dos patrocinadores. Cinco postos de ajuda, com massoterapeutas, banheiros. Tudo que sempre quis numa maratona quando corria. E não precisa levar água, tem pra todo mundo, são 13 postos na maratona, mas na chegada e na largada, fiquem tranquilos.

Danielzino está confirmado para a Meia Maratona?

João Traven - Está confirmado e ele quer bater o recorde dele, que no ano passado foi de 01h01min. Ele vem bem preparado e está super animado. Hoje em dia ele é o atleta brasileiro mais rápido e já tem o índice olímpico.

Qual sua dica para quem vai estrear nos 42km na Maratona do Rio?

João Traven - Esta é a dica de ouro: corra a primeira metade mais lenta do que a segunda. Assim, independentemente do tempo, o corredor vai concluir a prova inteirinho, para poder tomar muita cerveja do patrocinador na chegada. Tem muita cerveja mesmo para comemorar na chegada.

Como você entrou no mundo da corrida?

João Traven - Comecei a correr para emagrecer, no início dos anos 1980. Pegava o cachorro do meu irmão e saia para correr. Comecei com 500 metros. Ia correndo até um clube e voltava caminhando. O cachorro queria mais, mas eu só aguentava os 500 metros. Comecei ir aumentando a distância, depois entrei numa academia perto da Lagoa (Rodrigo de Freitas, no RJ), e lá tinha uma turma que corria. Um dia dei uma volta na Lagoa (7,5 km) e fiquei maravilhado, e foi ai que o bichinho da corrida me mordeu. Naquela época não tinha assessoria de corrida, técnico, tênis importado, não tinha nada. Tinha uma revista chamada "Viva", que ali pegava as informações dos treinos.

Você prefere o percurso atual, com largada e chegada no Aterro, ou o original, do Recreio até o Aterro?

João Traven - Prefiro o original, gosto mais ponta a ponta, saindo em um ponto e chegando em outro. O percurso ida e volta não é ruim, ele é mais rápido do que o anterior. Esse percurso atual limita a quantidade de participantes, mas estamos divididos, ainda não decidimos como será em 2024.

Por que houve a mudança do trajeto, foi uma questão de obras no Rio?

João Traven - Em 2019, estava tudo pronto para a maratona, com a largada no Recreio, mas houve um problema sério na Avenida Niemayer, entre São Conrado e Leblon, um desmoronamento. Um mês antes da prova, tivemos uma reunião na prefeitura e o coronel dos Bombeiros pediu para mudarmos a largada para nosso plano B, que era saindo e chegando no Aterro. E mudamos tudo para isso acontecer, medimos a prova, realocamos os postos de água, foi uma grande maratona fazer isso. E ainda há o protocolo da Niemayer, que se chover muito pode ser fechada. E por isso preferimos não arriscar. Ainda há algumas obras na Niemayer a serem concluídas para que possamos voltar com essa prova para o percurso anterior. Nós tiramos os túneis e a parte que ia e voltava para o Leme, do percurso de 2019, e aumentamos o trajeto no centro, o que deixou a prova mais rápida. E com esse trajeto, vários corredores já conseguiram o índice para a Maratona de Boston no Rio.

Como é o percurso deste ano, saindo e chegando no Aterro do Flamengo?

João Traven - Sai do Aterro em direção ao centro, dá uma volta pelo Museu do Amanhã, passa por outras ruas do centro, volta para o Aterro, do outro lado, e vai em direção à zona Sul. Vai até o final do Leblon, depois retorna, passa por Ipanema, Copacabana, entra na Avenida Princesa Isabel, passa pelo Botafogo e chega no Aterro. No sábado, a meia maratona larga no Leblon e vai pro centro da cidade e chega no Aterro. No sábado tem a meia e os 5km, que é todo corrido no Aterro. E no domingo a maratona e os 10km, que também é todo no Aterro. Dividimos em dois dias as quatro provas. No ano que vem vamos ver ainda como será a divisão, porque está aumentando cada vez mais o número de inscritos e priorizamos o conforto dos corredores.