Joaquim Cruz é o padrinho da Maratona e da Meia Maratona de Criciúma

Duas vezes medalhista olímpico, Joaquim Cruz é presença confirmada na 6ª Meia Maratona Criciúma (SC), no dia 24 de setembro, que este ano terá a estreia da modalidade maratona. O evento esportivo, apresentado pela Universidade do Extremo Sul Catarina (Unesc), ainda está com inscrições abertas e vai contar com percursos: 10 km e 5 km com largada e chegada no Parque Altair Guidi. Cruz, que mora nos Estados Unidos, e é treinador da equipe norte americana de atletismo e da paralímpica, será o padrinho da prova. As inscrições já encerraram.

Para impulsionar a primeira edição do evento com a inclusão da maratona, haverá premiação em dinheiro em todas as distâncias. Serão distribuídos mais de R$ 17 mil aos cinco primeiros colocados, no masculino e feminino, da classificação geral. E a maratona (42,2 km) paga o maior prêmio aos campeões, com R$ 1 mil aos vencedores.

Joaquim Cruz conquistou a medalha de ouro em Los Angeles, em 1984, e na Olimpíada seguinte em Seul-1988, conquistou a medalha de prata nos 800 metros rasos. Ele virá ao Brasil especialmente para incentivar e interagir com os participantes do evento.

"Com muito orgulho, estou indo como convidado especial e padrinho do evento. Espero encontrar muitos atletas nas corridas de 21 km, 10 km e 5 km, além da maratona e também da competição para crianças. Sem dúvida é um evento importante para o esporte e para a comunidade de Criciúma. Conto com a presença e participação de todos. Estarei em Criciúma prestigiando todos durante o evento", afirma Joaquim Cruz.

Na manhã de 24 de setembro, são esperados mais de 1,5 mil atletas. O Parque Altair Guidi, um dos espaços de Criciúma que mais respira esporte, vai abrigar a arena da 1ª Maratona e 6ª Meia Maratona Criciúma.

Tanto na maratona quanto na meia maratona, o percurso inclui passagem pelo interior da Universidade do Extremo Sul de Santa Catarina. A Unesc é uma das patrocinadoras da 1ª Maratona e 6ª Meia Maratona Criciúma 2023. Nas corridas de 10 km e 5 km, os atletas vão percorrer os arredores do Parque Altair Guidi e as avenidas Centenário e Santos Dumont.

