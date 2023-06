Josphat Kiprotich vence a Maratona do Rio

A 21ª edição do festival Maratona do Rio teve quebra do recorde dos 42km com o queniano Josphat Kiprotich (adidas), com o tempo de 2:13:29, dois segundos a menos do que o recorde anterior, do brasileiro Justino Pereira da Silva (New Balance), que desta vez quebrou em Copacabana. No feminino venceu a e etíope Zinash Debebe (adidas). Nos 10km venceram o brasileiro Fábio Jesus (adidas) e colombiana Laura Morales.

Foto: Josphat Kiprotich/Guilherme Leporace / Sandra Guedes

Cada um dos campeões da maratona recebeu um prêmio 50 mil reais como premiação. E o queniano ganhou mais um bônus de 20 mil reais pelo recorde.

No masculino, o melhor brasileiro na prova foi Altobeli Santos da Silva - ouro no pan-americano e finalista olímpico nos 3.000m com Obstáculos - que alcançou a 4ª colocação com 02:19:53. "Esperava um pouquinho mais, do quilômetro 35 em diante eu já comecei a sentir dor", contou o atleta após finalizar sua terceira maratona.

Foto: Zinash Debebe/Maratona do Rio

No feminino, a etíope Zinash Debebe cruzou a linha de chegada com 2:36:00, mais de um minuto acima do recorde estabelecido em 2022 pela sua compatriota Kebebush Yisma Zewode Mariam (2:34:33). A brasileira que terminou na melhor colocação, 3º lugar com 2:46:40, foi a mineira Amanda de Oliveira, ex-recordista da prova de 21K da Maratona do Rio, em sua estreia em maratonas. "Não tem coisa melhor do que estrear em maratona como a melhor brasileira", falou a atleta, que na edição passada foi a campeã da Meia Maratona. Em quarto cruzou a linha de chegada a também mineira Jéssica Ladeira (Olympikus), que também estreou com o pé direito na modalidade. No fim de semana passado, ela venceu os 10km da Maratona de Porto Alegre.

Foto: Amanda de Oliveira/Silvia Herrera

O diretor da Spiridon e sócio-fundador da Maratona do Rio, João Traven demonstrou satisfação com o sucesso obtido pela edição de 2023 e já está de olho no futuro."Esta foi a sua melhor edição de todos os tempos. Contamos com uma equipe de organização muito grande e com a ajuda dos órgãos municipais. O clima ajudou muito.Que venha 2024".

Jued Andari, diretor de Esportes da Dream Factory, seguiu com palavras no mesmo tom: "Essa edição foi especial! Teve sol, teve recorde e teve muito entretenimento. Nosso objetivo é oferecer uma experiência completa para os amantes da corrida, dentro e fora das pistas. E a Casa Maratona, a Expo e o Village entregam exatamente isso. É muito gratificante ver pessoas do mundo inteiro aqui, respirando essa energia e vivenciando a essência do festival".

Voltando às provas esportivas, no 10K, o brasileiro Fabio Jesus venceu com o tempo de 28:55, e dedicou à vitória a sua mãe, que já não está entre nós, e a torcida, em especial todos os baianos. "É minha segunda vez no festival Maratona do Rio. Ano passado me sagrei campeão da prova de 5Km e hoje, com este tempo maravilhoso, fui campeão dos 10Km", destacou o atleta, que foi o melhor brasileiro na última São Silvestre. Entre as mulheres, a vitória ficou com a colombiana Laura Morales, que fez o tempo de 35:20: "A cidade do Rio de Janeiro é linda demais. Vivo aqui há algum tempo e estou muito feliz por poder participar deste grande evento. Mais ainda por conseguir o recorde da prova".

Realmente a prova evoluiu bastante, com uma expo recheada de atrações e produtos. "Estamos felizes demais com o sucesso dessa edição da Maratona do Rio. O impacto das nossas ativações e loja com o público foi muito positivo. E era isso que a gente queria, inclusive trouxemos uma loja 50% maior do que ano passado. Isso faz com que as pessoas se conectem mais com a gente, com os nossos produtos, e vimos o reflexo disso com o aumento de mais de duas vezes nas vendas durante esses dias de expo", afirmou Bárbara Ikari, gerente sênior de Runnig da adidas Brasil. Ela acrescentou a dominância nos pódios, com 7 vitórias de atletas usando tênis da linha Adizero. "Foi incrível, e agora queremos algo ainda maior para 2024", destacou Bárbara.

Só alguns pontos devem ser ajustados para 2024 e foram motivo de críticas entre oscorredores amadores. Por conta do gradeamento da maratona, os corredores dos 10km (largada 8h30) tiveram um pouco de dificuldade para acessar à largada, e não funcionaram as ondas por setores. E na área vip da largada da maratona, não havia banheiro, como prometido, nem acesso à largada. Os amadores tiveram que pular a grade. Outro ponto, este destacado por corredores estrangeiros, foi a falta de staff bilíngue. Eles não conseguiram se comunicar e tiveram muita dificuldade em encontraronde era o guarda-volume.

*Silvia Herrera viajou a convite da Maratona do Rio e da adidas

PÓDIO

MARATONA DO RIO (42K) - MASCULINO JOSPHAT KIPROTICH (QUÊNIA) 02:13:29

SAMWEL KIPTOO (QUÊNIA) 02:14:15

BENSON KARAMEKA (UGANDA) 02:17:31

ALTOBELI SANTOS DA SILVA (BRASIL) 02:19:53

JOSE FELIX SANCHEZ (ARGENTINA) 02:21:55

MARATONA DO RIO / (42K) - FEMININO ZINASH DEBEBE (ETIÓPIA) 02:36:00

THOROTHY KIPTANUI (QUÊNIA) 02:40:27

AMANDA APARECIDA DE OLIVEIRA (BRASIL) 02:46:40

JESSICA LADEIRA SOARES (BRASIL) 02:52:04

SOLANGE MARIA MARIANO (BRASIL) 03:12:08

PROVA DE 10K / MASCULINO FABIO JESUS (BRASIL) 28:55

WASHINGTON LUIZ CHAVES (BRASIL) 31:20

GLEISON DA SILVA SANTOS (BRASIL) 31:29

JULIANO DE ARAUJO (BRASIL) 31:47

WILLDEBERG CLAUDINO DOS SANTOS (BRASIL) 31:59

PROVA DE 10K / FEMININO LAURA MANOELA ESPINOSA MORALES (COLÔMBIA) 35:20

LARISSA MARCELLE MOREIRA QUINTÃO (BRASIL) 35:32

MIRLENE DA SILVA SANTOS (BRASIL) 36:07

GLAUCIELE DE OLIVEIRA DE SOUZA (BRASIL) 36:42

GABRIELA TARDIVO (BRASIL) 37:47