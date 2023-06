Justino Pedro da Silva brigará pelo tricampeonato da Maratona do Rio

Bicampeão e atual recordista da Maratona do Rio, o pernambucano Justino Pedro da Silva acaba de fechar patrocínio com a New Balance e tem tudo para defender o tricampeonato neste domingo, 11 de junho. A marca norte-americana fechou patrocínio com atletas integrantes da elite nacional. Além de Justino, estão:Edson Amaro dos Santos, segundo colocado na prova em 2021 e 2022; José Márcio Leão, convocado para representar o Brasil na maratona no próximo Campeonato Mundial de atletismo, a ser realizado em agosto em Budapeste, na Hungria; a fundista Mirela Saturnino, bicampeã sul-americana de maratona em 2017 e 2022, e medalhista de bronze no último Campeonato Pan-Americano, disputado na Venezuela em março. Nesta mesma prova, Justino Pedro da Silva sagrou-se campeão na prova masculina.

Foto: Justino/Maratona do Rio

Todos os atletas desta lista "estrearão" como patrocinados pela New Balance na Maratona do Rio, que acontecerá neste fim de semana no Rio de Janeiro. Justino Pedro da Silva tentará o terceiro título seguido na prova no domingo, e terá Edson Amaro dos Santos como um de seus adversários. José Márcio Leão estará na elite da meia maratona masculina (21km), assim como Mirela Saturnino, entre as mulheres - Mirela já conquistou o título na prova de 42km da Maratona do Rio em 2021. Tanto nesta prova quanto em competições futuras, os corredores terão à disposição um dos principais tênis de corrida da New Balance, o FuelCell Supercomp Elite v3. Este modelo, integrante da plataforma de tecnologia FuelCell, é um dos mais avançados da marca para a entrega de performance e retorno de energia aos atletas, proporcionada pela entressola composta por uma combinação entre o FuelCell e a placa de carbono Energy Arc.

"Dentro desta proposta da New Balance de conquistar cada vez mais espaço dentro do universo da corrida de rua no Brasil, um caminho natural para alcançar este objetivo seria associar a marca aos melhores corredores que temos no país hoje. Foi o que fizemos agora, com este acordo de patrocínio a estes atletas que integram a elite nacional. Temos certeza que esta parceria trará muitos frutos tanto para a New Balance quanto para os corredores", disse Leandro Moraes, diretor de marca da New Balance.

Foto: Justino, Mirella e Edson/New Balance

Conheça mais sobre os novos atletas patrocinados pela New BalanceJustino Pedro da Silva - 38 anos Bicampeão da Maratona do Rio (2021 e 2022), e atual recordista da prova (2021) Campeão e recordista da maratona no Campeonato Pan-Americano de 2023, na Venezuela Top 10 na Maratona de Frankfurt (ALE) em 2022, ao terminar na décima colocação Campeão da Maratona Internacional de João Pessoa (2022) Campeão da Meia Maratona de Goiás (2022)

Edson Amaro dos Santos - 38 anos Campeão da Maratona de Foz do Iguaçu (2017) Vice-campeão da Maratona do Rio (2021 e 2022) Vice-campeão da Maratona Internacional de João Pessoa (2022) Vice-campeão da Maratona de São Paulo (2017) Terceiro colocado na Maratona de Pádova, na Itália (2019) Sexto colocado na maratona no Campeonato Ibero-Americano, na Espanha (2022)

José Márcio Leão - 32 anos Campeão da Meia Maratona do Rio (2017) 11º colocado na Maratona de Milão em 2022, com o tempo de 2h08m37s - índice para o Campeonato Mundial de Atletismo de Oregon (2022) e Budapeste (2023) Top 30 do mundo na maratona no Campeonato Mundial de Atletismo de 2022, disputado em Oregon, nos Estados Unidos (27º colocado) Convocado para a seleção brasileira que disputará o Campeonato Mundial de Atletismo de 2023 na Hungria, em agosto. Quinto colocado na São Silvestre de 2021 (segundo melhor brasileiro), e décimo em 2022

Mirela Saturnino - 32 anos Bicampeã do Campeonato Sul-Americano de Maratona (2017 e 2021) Campeã da Maratona do Rio em 2021, e vice-campeã em 2017 e 2018 Medalhista de bronze no Campeonato Pan-Americano de Maratona, na Venezuela (2023)