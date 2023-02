Lançamento do Gel-Nimbus 25 representa a Grande Virada da ASICS

Atenção Nimbusmaníacos, a edição 25ª já está à venda e o modelo está mais "gostoso", segundo as testadoras. O ASICS Gel-Nimbus 25(R$ 1. 299,99) chega ao mercado com um refresh. Está com um design mais moderno, perdeu a janela de gel e ganhou ainda mais maciez, amortecimento e até performance. O peso continua o mesmo graças às novas tecnologias totalmente desenvolvidas no Japão. Confira os detalhes do lançamento em entrevista individual com o CEO da ASICS América Latina, Alexandre Fiorati, no Mirante do Allianz Parque, horas antes do recente Brand Day, evento fechado para 350 convidados, entre atletas, influenciadores, consumidores, lojistas e jornalistas.

Alexandre Fiorati, presidente/CEO da ASICS América Latina desde maio de 2020. Antes disso, ocupou o cargo de vice-presidente financeiro da companhia. Studio Wada/Divulgação Foto: Estadão

Não, a grande virada não é o patrocínio do Palmeiras, ou algum lançamento de chuteira. Mas realmente, o lançamentodo modelo icônico de corrida de rua, que chegou ao mercado depois da campanha iniciada com o "Mystery Shoe" - um tênis totalmente branco e sem nenhuma menção de marca, que foi enviado globalmente para um seleto grupo de corredores, e teve seu ápice na revelação do principal lançamento de 2023 para a categoria de running da ASICS, no dia 9 de janeiro.

Modelo ganhou mais 20% de amortecimento e peso continuou o mesmo da versão 24 - 292g Foto: Estadão

Muito versátil, o Nimbão é muito conhecido do corredor brasileiro. Quem já corre há mais de cinco anos com certeza já teve um. Um modelo que serve pra tudo, pra longão, para tiro, para treino, para meia-maratona, 10k, 5k e maratona. A marca está preocupada também com sustentabilidade. O novo Nimbus tem elementos biodegradáveis. A natureza agradece, já que um solado de borracha de um tênis demora, em média, 80 anos para se decompor, e o cabedal, até 200 anos!

Por que é a Grande Virada da ASICS?

Alexandre Fiorati - Um dos elementos da grande virada da ASICS é a inovação, proporcionada por uma revolução tecnológica. Marcada pelo lançamento global do Gel-Nimbus 25, em 1º de fevereiro, que aliás teve recorde de vendas, e vem absolutamente renovado. Mais amortecimento, mais responsividade, mais respirabilidade do cabedal, mais materiais sustentáveis. O ano de 2023 marca também mais proximidade com o corredor. Vamos continuar fortemente com os eventos em toda a América Latina - como o circuito Golden Run-; e vamos patrocinar cada vez mais provas, e também os apoiar nos treinos, como já fazemos na ASICS House, inaugurada no final de outubro no Parque Bruno Covas (SP), e vamos aumentar o horário de atendimento para dar mais suporte, para que o corredor possa testar nossos produtos e ter uma experiência de descanso. É um ano de contínuo desenvolvimento para a gente, com uma boa expectativa de crescimento, com novas tecnologias e novos lançamentos, além do Gel-Nimbus 25, e uma proximidade com o corredor cada vez maior. Outro ponto, o esporte é também a Grande Virada na vida das pessoas. O esporte é um elemento de virada positiva, isso fala muito com o que é a marca, que o nome é um acrônimo em latim: anima sane in corpore sano.

E mais proximidade também com a corredora, já que no ano passado começaram o Projeto Lume Club?

Alexandre Fiorati - Sim. Começou em 2022, levamos um grupo de mulheres para a Maratona de Paris, e continua em 2023. O ASICS Lume Club tem essa característica, essa mensagem, de fazer com que as mulheres se aproximem e curtam cada vez mais a corrida. Tivemos a primeira jornada em Paris, a segunda jornada na ASICS Golden Run, no Rio de Janeiro; e agora vamos para os Estados Unidos, para a Maratona de Los Angeles. É o caminho de entrada das mulheres na corrida, isso é muito importante para nós.

O Gel-Nimbus 24 já era muito confortável, agora o 25 está mais confortável ainda? Qual o diferencial dessa nova tecnologia aplicada ao calçado?

Alexandre Fiorati - Vou mencionar dois elementos para exemplificar. Agora temos como entressola FF Blast Plus Eco, que tem duas características: 20% a mais de espuma e 24% de material biodegradável. Com isso iniciamos uma jornada cada vez mais de sustentabilidade. Para o corredor, na prática, é mais conforto e amortecimento. E o segundoelemento é também dentro da entressola: o Pure Gel, que é um gel que promove mais amortecimento, uma maciez 60% maior do que o gel usado anteriormente. O que resulta em uma sensação de amortecimento e conforto ainda mais magnificada.

E a tecnologia aplicada é para que esse amortecimento e maciez não resultem em um calçado pesado?

Alexandre Fiorati - Exatamente. O peso do Gel-Nimbus 25 e do 24 é igual, e abaixo dos 300g. Nesse sentido, não há ganho de peso, o que é fantástico, mas ganho de amortecimento, de conforto e de performance.

E para Paris 2024, o que vem por aí?

Alexandre Fiorati - A estratégia para a Olimpíada continua muito focada em maratonas, em calçados com placa de carbono, com o Meta Speed, que vai avançar ainda mais.Mas não posso antecipar mais detalhes.

Vamos falar de sustentabilidade, por que adicionaram elementos biodegradáveis no novo Nimbus?

Alexandre Fiorati - O mais importante disso é que a ASICS está numa jornada de transformar os seus calçados em modelos sustentáveis. No sentido de usar materiais recicláveis e de permitir a reciclagem desses materiais no futuro. Hoje, globalmente, 90% do portfólio tem materiais reciclados ou recicláveis. Se eu olho o Nimbus 25, particularmente, ele vem com material biodegradável na entressola, 75% do cabedal é de material reciclável (poliéster), e a palmilha, que a pintura é feita com menos água. E quando você soma esses elementos já vê essa jornada avançando. Em 2022 lançamos um calçado com uma pegada de carbono de 1,95kg - da fabricação ao descarte. Isso é um valor, 45% menor do que a média. Essa característica no futuro vai se tornar cada vez mais recorrente na ASCIS. O mercado está caminhando para se tornar mais sustentável.

ASICS Gel-Nimbus 25 está ainda mais tecnológico Foto: Estadão

ASCIS Gel-Nimbus 25

Peso aproximado: 292g

Drop: 8mm

Cabedal: knit

Link para compra: https://www.asics.com.br/1011b547-400-tenis-asics-gel-nimbus-25/p

