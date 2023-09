Léo Santana fará o show de encerramento da corrida de rua Dez Milhas Garoto

O que já estava bom, melhorou ainda mais. A Chocolates Garoto preparou uma surpresa para comemorar os seus 94 anos, um show especial com o cantor Léo Santana para encerrar a 32ª edição da corrida de rua Dez Milhas Garoto, que acontece no próximo domingo, 24 de setembro, em Vila Velha (ES). A marca irá proporcionar um momento de interação e celebração entre os corredores, com esse show especial para eles. E acaba disponibilizar 2.500 ingressos gratuitos do show exclusivos para a população.

Foto: Léo Santana/Garoto

Para garantir a participação, basta acessar o link https://www.sympla.com.br/evento/show-de-encerramento-10-milhas-garoto/2161561 na plataforma Sympla e resgatar o cupom que será trocado por uma pulseira de acesso nos dias 21, 22 e 23 na fábrica da Garoto. O show está previsto para às 11 horas e será no Gramado do Centro de Distribuição da Garoto, próximo a área de dispersão da corrida.

"Estamos muito felizes de ter pela primeira vez na história da Garoto um show de encerramento nas dez milhas, que contará com a presença do Leo Santana. A Garoto completou 94 anos em 2023, uma empresa que nasceu no Espírito Santo e se orgulha muito disso. Há 32 anos realizamos a Dez Milhas, o maior evento esportivo do Estado e uma das principais provas de corrida de rua do País. Como forma de agradecimento e para estarmos ainda mais próximos dos nossos consumidores, resolvemos fazer essa surpresa. Além dos participantes da prova, também daremos a oportunidade de outras pessoas participarem, além de nossos quase 2 mil colaboradores. Proporcionar esse momento de alegria e celebração vai ser muito especial", conta Marcos Freitas, gerente de marketing da Garoto.

Foto: Garoto

Serviço Show de encerramento da 32ª Dez Milhas Garoto com Léo Santana

Onde: Centro de Distribuição da Garoto

Continua após a publicidade

Quando: 24 de setembro a partir das 11 horas

Ingressos disponíveis: 2.500Link Ingressos: https://www.sympla.com.br/evento/show-de-encerramento-10-milhas-garoto/2161561

32ª Dez Milhas Garoto

Data: 24 de setembro

Horário da largada: A partir das 7h15 (Verificar categoria/horário no site oficial do evento)

Largada: Avenida Dante Michelini x Av. Luiz Manoel Vellozo - Praia de Camburi em Vitória

Entrega do kit: 22 de setembro de 2023 das 9h às 19h e 23 de setembro de 2023 das 8h às 16h na Fábrica da Chocolates Garoto - Praça Meyerfreund, 1 - Glória - Vila Velha - Espírito Santo.