Maioria dos esportistas amadores tem entre 36 e 45 anos, aponta pesquisa

Tem se falado muito sobre transparência, aliás a falta dela, no universo running nas últimas semanas. E esta pesquisa realizada pela Ticket Sports serve de alento. Acabam de divulgar as informações sobre as 870 mil inscrições realizadas online na plataforma e há dados interessantes, que traçam o perfil do atleta brasileiro. Corrida de rua continua sozinha na liderança, pois abrange mais provas, de 3k a ultramaratonas, com 80,9% do total das inscrições.

Plataforma Ticket Sport analisa os dados das incrições há seis anos Foto: Estadão

É a sexta edição da pesquisa. No ano passado, por conta ainda do impacto da covid nas provas, o estudo foi diferente, entraram em contato com 5.756 clientes. Vamos aos dados de 2022. Atletas do sudeste continuam disparados na frente, com 63,3%. As mulheres eram maioria até 2018, perderam a posição para os homens em 2019, que continuam na frente com 55%. E engana-se quem pensa que a maioria dos atletas jé idosa - a maior fatia está entre 36-45 anos (34%). Os maiores de 65 anos representam apenas 2,8%. A média de idade é 41 anos - diminuiu um ano comparada com a pesquisa de 2021.

"Um dos destaques da pesquisa é a discrepância da participação feminina com relação à masculina nos eventos esportivos, algo que mudou durante a pandemia e que em 2022 ainda não retornou, acredito que o mercado precisa criar políticas para devolver essa igualdade o mais rápido possível. O segundo ponto foi a adesão da compra em mobile, algo que transforma a forma de vender até mesmo inscrições esportivas, mostrando assim que é possível criar uma comunidade móvel também entre os atletas", complementa Daniel Krutman, CEO da plataforma. As inscrições realizadas no celular já representam 52%, e 10% delas foram realizadas no app.

Pesquisaram comportamento de compra também. A galera prefere comprar às segundas feiras - entre 13h e 18h. E usa o cartão de crédito (49,7%), e o PIX cresceu de 18% para 28% em um ano. Tíquete médio de R$ 118,45. O pior dia é no sábado (8,3%). E além das corridas, meia-maratonas e ultras, em segundo lugar aparece Ciclismo e MTB (6,2%), Triatlo (4,1%) e Trail Run (3%).

"Em 2022 tivemos grandes acontecimentos, como eleições e Copa do Mundo. Fechamos o ano ainda com algumas incertezas e tudo isso acaba moldando o novo perfil dos participantes. Estudar os dados do material ajuda tanto os organizadores no planejamento de eventos, quanto as marcas que desejam investir em patrocínio e precisam conhecer comportamentos e hábitos do público", afirma Gabriela Donatello, gerente de marketing do Ticket Sports.

Fundado em 2015, o Ticket Sports é a maior plataforma de inscrições para eventos esportivos da América Latina e referência entre modalidades como corrida, ciclismo e triathlon. A empresa conta com mais de 900 mil atletas em sua base de dados e soma mais de 12 mil eventos já comercializados e mais de 5,5 milhões de inscrições vendidas. O ecossistema conta ainda com o aplicativo Ticket Sports, onde os atletas podem realizar inscrições e consultar calendário e histórico de provas; o portal Ticket Sports Hub com conteúdo voltado para organizadores de eventos; o Webrun, principal site de running do Brasil e o TS Summit, evento proprietário que acontece anualmente para discutir o mercado de eventos esportivos.

A pesquisa completa está disponível gratuitamente na plataforma da empresa, reforçando uma das principais missões do Ticket Sports de disseminar conhecimento para o mercado de experiências esportivas. Além disso, é possível visualizar os materiais dos outros anos.

Link da pesquisa: https://materiais.ticketsports.com.br/perfil-do-atleta-2022