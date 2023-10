Maratona de Manaus é adiada por causa da fumaça

Por total descontrole das queimadas no sul da Amazônia, uma fumaça preta encobriu Manaus e as cidades vizinhas. E a organização da Maratona de Manaus teve que adiar, por tempo indeterminado, a prova que seria realizada neste domingo, dia 15 de outubro. Eram esperados 7.500 corredores de rua, nessa que é considerada a maior maratona do Norte brasileiro. A realizadora do evento esportivo, To Goal Sports, aceitou a solicitação da Prefeitura de Manaus e concorda que, diante da situação, colocaria em risco a segurança dos participantes.

foto: To Go Sports

O adiamento também atinge a Expo Amazonas Running, feira do evento, que ocorreria no Centro de Convenções Vasco Vasquez II, nesta sexta-feira (13) e sábado (14). O evento, com corridas de 42 km, 21 km, 10 km e 5 km no domingo (15). "Pedimos desculpas a todos", disse James Júnior, CEO da To Goal Sports.

Além da seca que afeta a região, mais de 500 focos de queimadas devastam a floresta. Os governos federal e estadual estão agindo para controlar o foco e multar os culpados.A capital do Amazonas está encoberta por muita fumaça. A qualidade do ar na cidade é perigosa, com registros no aumento do volume de pacientes que procuram os hospitais com problemas respiratórios. A visibilidade também está prejudicada.

"Não temos data definida para a edição deste ano, porque dependemos dos desdobramentos dos próximos dias. Infelizmente, teremos que adiar e, neste momento, não sabemos por quanto tempo isso irá durar. No entanto, vamos realizar a Maratona de Manaus 2023", afirma James Júnior, CEO da To Goal Sports

Nos próximos dias, a organização da Maratona de Manaus 2023 vai entrar em contato com todos os atletas inscritos e informar, além de nova data para a realização das corridas, todos os procedimentos para que os mais de 7,5 mil inscritos possam alcançar seus objetivos em Manaus com segurança. A Maratona Internacional de Manaus 2023 é uma realização da To Goal Sports e conta com o apoio da Prefeitura de Manaus, Água Mineral Yara, Bemol Farma e Supermercado Vitória.