Maratona de Nova York será a mais tecnológica da história

Domingo, 5 de novembro, vai ser realizada a Maratona de Nova York, com 50 mil participantes, entre eles dezenas de brasileiros. E a novidade deste ano, além da elite do atletismo reunida, é a tecnologia. Uma série de ativações está sendo lançada para elevar a experiência dos corredores, dos fãs e espectadores daquela que já é a maior e mais ousada maratona do mundo. Pela primeira vez, o app da prova incluirá um inquérito de sustentabilidade, permitindo aos corredores medir o seu impacto ambiental durante o fim de semana de corrida e educando-os para fazerem escolhas mais ecológicas.

Foto: NYRR

Segundo Rob Simmelkjaer, CEO da New York Road Runners (NYRR), que organiza o evento, por meio das melhorias no aplicativo móvel TCS New York City Marathon, dos rádios auriculares Mastercard e de outras ativações ao longo do percurso e na Expo vão poder levar mais emoção aos participantes e aos fãs do esporte com experiências nunca antes feitas. "Este ano, as melhorias tecnológicas irão elevar a experiência para todos - quer seja completar a maratona nas ruas de Nova York, celebrar nas calçadas ou a monitorizar os corredores, via app", afirma Suresh Muthuswami, Chairman of North America, TCS. Confiram abaixo algumas das novidades tecnológicas.

Foto: NYRR

APP da TCS New York City Marathon: desenvolvido pela Tata Consultancy Services, permitirá que os espectadores acompanhem o progresso de um número ilimitado de participantes. Este ano, um número maior de tapetes de cronometragem tornará a tecnologia de rastreamento ainda mais precisa. As câmeras serão colocadas em cinco locais estratégicos ao longo do percurso - na largada, na Quarta Avenida no Brooklyn, na Primeira Avenida em Manhattan, no quilômetro 20 no Bronx e na linha de chegada - para que os usuários do app possam observar os corredores de onde quer que estejam. Também haverá transmissão, ao vivo e ininterrupta, da corrida da elite, que vai contar com segunda tela com comentários exclusivos dos atletas olímpicos Des Linden e Galen Rupp, e da paraolímpica Amanda McGrory. Além disso, os gráficos com TCS Stats destacarão o ritmo dos pelotões líderes.

Rádios auriculares Mastercard: pela primeira, os titulares de cartões Mastercard que assistirem a maratona na área de chegada no Central Park terão acesso a rádios auriculares que lhes permitirão ouvir a transmissão, ao vivo, da WABC-TV/ESPN2, para atualizações em tempo real. NYRR está trabalhando com a Live Sports Radio para fornecer infraestrutura, frequência e os fones de ouvido.

Bacanices no Instagram: pela primeira vez, os corredores na Start Village e os espectadores torcendo nos quilômetros 8, 16, 20, 23 e 26 poderão alimentar as câmeras de seus celulares para grandes jumbotrons, usando códigos QR na tela, exibindo seu corredor ou equipe de torcida nas telas patrocinadas pela New Balance. A NYRR está trabalhando com a SportsMedia Technology e o Famous Group na produção e infraestrutura.

Estações interativas de selfies: na expo, há estações interativas de selfies, nas quais o público poderá fazer selfie com um desses quatro atletas: Meb Keflezighi, McGrory, Rupp e Linden. Basta selecionar um deles na tela, que a imagem dele aparecerá para a pessoa fazer a selfie junto com ela.

Mapa interativo da United Airlines: para celebrar a maratona, a United Airlines convidará os corredores da TCS New York City Marathon Expo para visitar sua zona de ativação e interagir com um novo mapa interativo desenvolvido em parceria com a TCS. Depois que os corredores escanearem seus coletes, o mapa será ativado e iluminará a cidade natal do corredor, criando uma exibição cumulativa ao longo do fim de semana.