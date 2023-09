Maratona de Revezamento Pão de Açúcar será dia 12 de novembro

Procurando uma prova para estrear na corrida de rua? Acaba de achar. É só chamar os amigos e amigas e montar sua equipe, cada um vai correr cerca de 5 km e se divertir muito. A Maratona de Revezamento do Pão de Açúcar foi minha primeira prova de corrida de rua, e da maioria dos corredores. A deste ano será em 12/11, na região do Parque do Ibirapuera e pode ser individual, em duplas ou em grupos de quatro ou oito participantes, de forma que cada corredor percorre 21 km, 10 km e 5 km, respectivamente. Todas as informações estão disponíveis no www.paodeacucar.com/corridas.

Maratona de Revezamento do Pão de Açúcar aceita equipes de até oito pessoas

O primeiro lote de inscrições tem um investimento a partir de R$ 79,90 para Clientes Mais Black. O kit de inscrição vem com camiseta oficial e mochila, além de chip para monitoramento de tempo e trajeto percorrido por cada participante. Ainda, ao final da Corrida, cada participante ganha uma medalha que simboliza a conclusão do percurso. As três primeiras equipes vencedoras ganham também um troféu e vale-compras do Pão de Açúcar. A edição desse ano conta também com o "Palco Movimento", com atividades como danças e alongamentos para que os competidores não fiquem parados enquanto não chega a sua vez de correr e já se aqueçam antes de assumir a posição na equipe.

A Maratona de Revezamento Pão de Açúcar faz parte da história do Pão e é um dos maiores símbolos do pilar de bem-estar da marca, justamente por ser uma corrida para iniciantes, que promove o espírito de equipe. "A Corrida é um dos principais atributos de bem-estar, junto com saudabilidade e sustentabilidade e o Pão tem uma relação histórica com a corrida de rua, já são quase 30 anos promovendo a interação entre as pessoas e incentivando a atividade em grupos e de forma colaborativa. Queremos que cada vez mais as pessoas se conectem com a marca por meio de uma alimentação equilibrada e da prática de atividades físicas", explica Carolina Altimeri, Gerente de Marketing do Pão de Açúcar.

Serviço | 29ª Maratona de Revezamento Pão de Açúcar

Data: 12/11/2022

Continua após a publicidade

Local: Obelisco (Parque do Ibirapuera)

Horário: 6h

Informações: www.paodeacucar.com/corridas